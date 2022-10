Consciente de que se trata de una realidad que se repite en las distintas comunas de la región, y luego de haber realizado esta gestión en dos oportunidades anteriores, el diputado Miguel Ángel Calisto comenzó con las gestiones para que en la postulación de los subsidios de ampliación de vivienda no se considere el requisito de hacinamiento.

Aysén.- El legislador ya había realizado esta gestión en dos oportunidades anteriores, lo que permitió beneficiar a muchas familias que necesitaban ampliar sus viviendas, pero no cumplían con el requisito de hacinamiento.

Según el legislador, “planteamos un requerimiento importante de muchas familias de Puerto Aysén y otras comunas de la Región, respecto a abrir un llamado especial para la ampliación de la vivienda. Lamentablemente para poder calificar en este programa, uno de los requisitos es el hacinamiento, y esto es algo que no debiera aplicarse en nuestra zona”.

“En la región ninguna familia califica para la ampliación. Estamos pidiendo que no se considere el hacinamiento para poder optar a este beneficio. Esto podría beneficiar directamente a la gente de Ruka Mew, El Canelo y Unión Verdad y Justicia en Puerto Aysén, pero también para otras familias que lo requieren esto en otras zonas de la región”, indicó Calisto.

Calisto aseguró que “esto lo hemos hablado con el Ministro, con Subsecretarios, con la Seremi, con el director de Serviu y a veces nos frustra que las respuestas lleguen tan lento. Vamos a seguir insistiendo por todas las vías. Esto ya lo hemos hecho años anteriores y esperamos que en este Gobierno tomen en cuenta nuestra petición”.

Programa de construcción de cierres perimetrales

Con respecto a este tema, Calisto señaló que “estamos abogando por muchas familias de la comuna de Aysén, que están postulando a los comités de cierre perimetral. Nosotros hemos insistido al Minvu con la necesidad para que dentro del programa se haga un llamado especial para cercos. Hay más de 400 familias en Puerto Aysén que tienen los proyectos listos y no han podido postular”.

“Luego de insistir en este tema, lo que nos informaron desde Serviu es que finalmente se elevó un requerimiento al Ministerio de Vivienda y esperamos que de aquí a diciembre se haga un llamado para paliar el déficit que existe respecto a la demanda de cercos, lo que claramente mejora la calidad de vida de las familias”, indicó.

“Un cerco en estos momentos está saliendo mucho dinero, más de un millón de pesos, y muchas familias no pueden pagarlo, por eso es muy importante el apoyo del Estado”, señaló.

Según Luz Bórquez, quien representa a las familias que la construcción de cercos “hay una demanda de cerca de 400 familias en la comuna de Aysén. Pero también tenemos demandas en otras comunas de la región. estamos pidiendo que se abra este programa y se mantenga. Los subsidios del programa PDA también son buenos, pero no todos califican”.

Finalmente, Luz Bórquez señaló que “además, tenemos también el problema de los pisos ventilados, del copago, que es muy alto. A esto se suma que la ficha de protección social es un disparate. Hay que vivir prácticamente en piso de tierra para estar dentro del 40%. Esta no es la realidad de nuestra región”.