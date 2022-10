La autoridad sectorial señaló que se llegará a estudiantes de prekínder a IV medio, apoderados y trabajadores de la educación para recoger sus impresiones las cuales serán insumos de la propuesta de la Política Nacional de Educación en Afectividad y Sexualidad Integral

Puyuhuapi.- La Seremi de Educación de Aysén Isabel Garrido Casassa junto a la Jefa Territorial de Calidad Educativa de Fundación Integra Verónica Cárcamo Galaz llegaron al jardín Infantil Tía Nora en Puyuhuapi comuna de Cisnes para participar de una de las actividades contempladas en la Segunda Jornada Hacia una Educación no Sexista.

Durante la actividad niñas, niños y apoderados del Jardín Tía Nora acompañados por la educadora del establecimiento realizaron un ejercicio pedagógico con el cuento “El cumpleaños de Mico y Mica” donde todas y todos los participantes debían dar un regalo a los protagonistas, y así identificar los estereotipos de género presentes en las distintas generaciones.

Esta segunda jornada, denominada “Nuestras voces hacen ley”, se enmarca en el proceso participativo para la elaboración de la Política Nacional de Educación en Afectividad y Sexualidad Integral y está dirigida a estudiantes de prekínder a IV medio, madres, padres, apoderados y trabajadores de la educación. Esta instancia de participación voluntaria está dirigida a las comunidades educativas de todos los establecimientos educacionales del país -municipales, subvencionados y particulares, los cuales podrán realizar sus jornadas de reflexión hasta el 18 de noviembre. Estos llevarán a cabo distintos ejercicios pedagógicos dependiendo del nivel educativo. Asimismo, hay un material especial para madres, padres, apoderados y trabajadores de la educación, para que todos sean protagonistas de este proceso participativo.

Tras participar en la jornada en Puyuhuapi, la Seremi Isabel Garrido invitó a todos los establecimientos educacionales de la región a realizar estas jornadas.

“Hoy en este jardín infantil de Fundación Integra hemos dado la partida en la región a las segundas jornadas nacionales “Hacia una Educación no Sexista” cuyo objetivo es recoger las impresiones de las comunidades educativas respecto a cómo generar una Política Nacional de Educación No Sexista, en que se eduque para la igualdad de oportunidades de las niñas y niños independientemente de su género. Eso es lo que estamos impulsando como gobierno del Presidente Gabriel Boric y por ello es necesario recoger las impresiones en todos los niveles educativos y con la participación de todos los estamentos de la comunidad para construir esta propuesta de Educación No Sexista”.

En esa misma línea, la Directora del Jardín Infantil y Sala Cuna Tía Nora Cintia Lazcano Lobos destacó la modalidad de las jornadas de reflexión.

“Es un buen material, fácil de utilizar y es flexible para que cada establecimiento y educadora lo adapte a su realidad. (..) Los niños tienen una disposición natural a realizar las actividades sin distinción de género y somos los adultos los que colocamos límites. En Fundación Integra nos entregan las herramientas necesarias para trabajar estos temas especialmente con los papás y apoderados”, afirmó la educadora.

La apoderada Yuana Peña Llanllán valoró positivamente esta jornada de reflexión.

“Me pareció una muy buena actividad, la dinámica que utilizó la tía y la forma en que los niños y niñas se expresaron y pudieron entregar los regalos al cumpleaños de Mico y Mica. Como reflexión, nos dimos cuenta de que podemos lograr que nuestros hijos se formen sin marcar las diferencias de género. Al final los límites los pone uno y somos nosotros quienes formamos en las actitudes y en el carácter a nuestros hijos. Acá en el jardín los niños pueden elegir los colores que ellos quieran, pueden vestirse como quieran y utilizar el juguete que ellos quieran, sin distinciones por género y eso me pareció hermoso”.

Diseño Política Nacional de Educación en Afectividad y Sexualidad Integral

Para generar el documento que dará paso al diseño de la Política Nacional de Educación en Afectividad y Sexualidad Integral, las y los docentes que encabecen las actividades deberán escribir las opiniones y reflexiones de las y los participantes de las jornadas y subirlas a la plataforma dispuesta para ello https://educacionnosexista.mineduc.cl/.