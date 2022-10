El parlamentario destacó compromiso de ministro del MOP, Juan Carlos García, quien en los últimos días señaló que plan de conectividad austral anunciado en septiembre, también considera financiamiento de la ruta 7 por parte de dicha cartera

Aysen.- “Es una noticia de enorme trascendencia (…) el Estado siempre debió haber sido el único responsable de construir la ruta 7”. De esta manera, el senador David Sandoval destacó el compromiso del ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, en cuanto a que será esta cartera, con recursos sectoriales, la que se hará cargo de la ruta estructurante de la región de Aysén.

El parlamentario recordó que se han suscrito acuerdos, enviado solicitudes a distintos gobiernos para que se asuma este compromiso, pero que no se había podido avanzar en algo concreto, como hasta ahora. “A nivel nacional no hay ningún gobierno regional, desde Arica a Los Lagos, que ponga un peso en la construcción de la ruta estructurante”, señaló, lo cual es muy relevante, pues “gran parte del bajo nivel de desarrollo de la región es por no tener una ruta que nos conecte con el resto del país”.

De ahí la importancia de lo indicado por el Ministro García en la subcomisión mixta de Presupuesto, la cual en los últimos días discutía los recursos de la cartera MOP para el 2023, momento en que el Secretario de Estado se refirió al tema. “Cuando nos juntamos con el senador (septiembre 2022), nos comprometimos a un plan de conectividad austral y que vamos a entregar a la brevedad. Y ese plan de conectividad, durante nuestra administración, tiene dos componentes: el financiamiento de la ruta 7 por el MOP y una propuesta de convenio de programación”, puntualizó.

En ese sentido, dijo que “a mi me gustaría mucho próximamente ir a firmar ese compromiso a la región de Aysén”, agregando que también “tenemos que acordar los términos, por supuesto, con la autoridad regional, que es una autoridad electa”. “Transmitir nuestra disposición para algo que tenemos que trabajar en conjunto con la región”, subrayó.

El tema adquiere mayor relevancia, señaló Sandoval, recordando que en Aysén, la región invierte entre un 30% a 32% de sus recursos en la ruta estructurante, es decir, la ruta 7, lo que se contrapone a lo que sucede en otras regiones, como Los Lagos, donde la construcción del puente Chacao, pasa por un objetivo de Estado. “Y la gran noticia fue lo que señaló el ministro”, subrayó.

En esa línea, el legislador también destacó la disposición de los miembros de la subcomisión mixta de presupuesto, para apoyar que la construcción de la ruta 7, hacia el norte y sur, así como en Palena, no pase por el gobierno regional, siendo el MOP, con fondos sectoriales, el que se haga cargo del financiamiento integral de la ruta, a partir de 2024. “Es una noticia de enorme trascendencia al liberar el FNDR de estos recursos”, destacando que de esa manera se podrá enfocar más esfuerzos en caminos secundarios, terciarios, etc.

Sandoval indicó además que el propio ministro de Obras Públicas irá a la región “para cerrar este capítulo”, reconociendo de paso “la disposición y voluntad del ministro”, para avanzar en esta materia.

“Tenemos una tremenda oportunidad, porque caminos, caminos y más caminos, ha sido la aspiración de las comunidades en todos los rincones de la región”, concluyó.