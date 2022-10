Tras viajar más de 07 horas por vía terrestre, la Ministra Marcela Ríos compartió con autoridades locales y dirigentes vecinales en la inauguración de estas dos importantes obras en la apartada comuna de la provincia Capitán Prat.

Cochrane.- Hasta la comuna de Cochrane se trasladó recientemente la Ministra de Justicia y Derechos Humanos Marcela Ríos Tobar para participar en la inauguración de dos importantes oficinas dependientes del sector Justicia, por un lado, las nuevas oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación y en segundo lugar el Consultorio Jurídico de la Corporación de Asistencia Judicial del Bío Bío, el que se trasladó a las dependencias de la Delegación Provincial de Capitán Prat.

Ambas actividades contaron con la presencia de autoridades regionales, provinciales y comunales, además de dirigentes vecinales, quienes destacaron la presencia de la autoridad nacional, quién se trasladó vía terrestre hasta la comuna de Cochrane, siendo la primera ministra del Gobierno del Presidente Boric en llegar a la zona.

Así lo destacó el dirigente vecinal René Zúñiga, quién señaló que “es tremendamente importante de todo punto de vista, desde que nosotros tenemos conocimiento en Cochrane siempre estuvo bajo el alero físico de la gobernación, hoy delegación, y ahora como oficina independiente no deja de ser interesante para los vecinos porque es mucho más expeditos, son instalaciones que pudimos apreciar y que son de primer nivel y no tiene nada que envidiarle a oficinas del resto del país, lo que significa que las cosas se están haciendo con la gente y para la gente, lo que tiene un plus tremendamente valioso para nosotros como comunidad Cochranina y porque no decirlo es el reflejo de lo que se está haciendo a nivel país de descentralización y eso es súper importante”.

En la oportunidad, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos Tobar indicó que “estamos muy contentos porque acabamos de inaugurar la remodelación y la entrega de una nueva oficina del Registro Civil acá en la comuna de Cochrane, nos vinimos por tierra disfrutando de todo el paisaje, pero esto es muy importante, el Presidente Gabriel Boric nos ha pedido que acerquemos el Estado a la ciudadanía, estar en terreno, estar en todas las regiones, en esta oficina se pueden hacer todos los trámites que se hacen en cualquier oficina del país y también tiene una linda sala de ceremonias, igualmente estamos acá para inaugurar una oficina de la Corporación de Asistencia Judicial que va a estar en las instalaciones de la delegación provincial en la plaza de Cochrane entregando asistencia jurídica para toda la comuna, muy contenta de estar acá y orgullosa de ser la primera ministra del gobierno del Presidente Boric que visita la comuna de Cochrane”.

Respecto a las nuevas oficinas con las que cuenta la Corporación de Asistencia Judicial en Cochrane, su Directora Regional (s) María Francisca Vilches Gálvez explicó que “veníamos esperando hace bastante tiempo para que esto pudiera concretarse, y a través de la firma de un convenio con la delegación provincial en el mes de septiembre poder trasladar nuestras oficinas a estas nuevas dependencias, donde nuestra funcionarias van a estar mucho más cómodas y nuestros usuarios mejor atendidos, permitiendo que el acceso a la Justicia para ellos sea de mejor calidad”.

Por su parte, la delegada Presidencial de la Provincia Capitán Prat Marta Montiel se mostró muy contenta por esta actividades realizadas en Cochrane señalando” se realizaron dos inauguraciones de dos servicios que están presentes en la comuna, uno que es de hace mucho tiempo como la oficina del Registro Civil, y que brinda todas las atenciones que tiene el servicio acá en Cochrane contando hoy con un espacio mucho más amplio y cómodo para los usuarios y funcionarias que se desempeñan en este servicio, si bien estuvo muchos años en la delegación hoy cuenta con un espacio propio y eso es valorado, también nos encontramos con inauguración de nueva casa de la Corporación de Asistencia Judicial, este consultorio jurídico que recorre toda la provincia y hoy día está en dependencias de la delegación, sale el registro civil y se remozan las instalaciones para recibir a la CAJ, hoy con mucha alegría estamos en estas inauguraciones de nuevas dependencias de dos servicios fundamentales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, agradecemos significativamente el tiempo y agenda de la ministra Marcela Ríos quien se ha acercado hasta Cochrane para estar presente en estas dos actividades”.

Finalmente, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Samuel Navarro Castro señaló que “relevar la importancia de mejorar la infraestructura de nuestros distintos servicios públicos de la cartera de Justicia, se realzó esta inauguración de las nuevas dependencias del Registro Civil en Cochrane que cumplen el más alto estándar de las oficinas del Registro Civil con la tecnología de siempre, con acceso universal, se realzó esta inauguración con la presencia en terreno de la Ministra de Justicia y DD.HH Marcela Ríos una de las primeras ministras del Gabinete del Presidente Boric que visita la región y la primera ministra de Justicia que haya visitado la comuna de Cochrane, a su vez se inauguraron las dependencias de la Corporación de Asistencia Judicial que estaba en condiciones bastante precarias, y nos permite no solamente que funcionarias y funcionarios puedan desarrollar de mejores espacios para desarrollar su labor la atención jurídica gratuita que se hace a la comunidad sobretodo en sectores alejados”.