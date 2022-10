En un punto de prensa realizado en las oficinas regionales del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, la subdirectora nacional, Romanina Morales Baltra junto al director(s) regional de Sence Aysén, Andro Valdenegro Terraza, dieron a conocer el proceso de descentralización que está llevando adelante la institución con miras al 2023.

En esta visita, además de trasladarse a Puerto Aysén, visitar cursos que se están desarrollando y conversar con autoridades, participaron de importantes visitas técnicas a las Oficinas Municipales de Intermediación laboral, OMIL, más grandes de la región, que son Aysén y Coyhaique, reuniéndose además con el equipo regional, el Observatorio Laboral y con el nuevo Consejo de la Sociedad Civil, COSOC, de Sence Aysén.

“Estamos trabajando en la descentralización. Las políticas públicas verdaderas, con impacto en la ciudadanía, no nacen desde un escritorio, nacen desde el mismo territorio. Estar constantemente en contacto con las regiones, las provincias y las comunas, te nutre de un intelecto y de una pertinencia cultural desconocida. Como, por ejemplo, ayer hablando en el COSOC, que está la nueva directiva que se eligió el día de ayer, precisamente lo que tiene que ver con la incorporación de la mujer al trabajo y más aún en la ruralidad, como es en esta región. Para el año 2023 estamos trabajando con la pertinencia cultural como he dicho, en cursos y capacitaciones que sean atingentes, por ejemplo, tenemos que capacitar a nueve mil administradores de condominios ¿es aplicable acá? No, no es aplicable, sin embargo, si hablamos de una pertinencia de las energías verdes, de la pertinencia de la mujer rural, claro que es pertinente. Esos van a hacer nuestros cambios para el año 2023”, afirmó Romanina Morales, subdirectora nacional.

En este mismo sentido, el director(s) regional de Sence mencionó, “Lo importante de esto es la visita y asistencia que estamos haciendo desde el punto de vista técnico, a las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral, OMIL, poder juntarnos en los cursos y visitar a las personas que son usuarios de nuestros programas de capacitación y que tienen que ver con el sentido de descentralización que mencionó nuestra subdirectora, porque hoy en día el Sence regional está en un afán de levantar, de recoger y de escuchar a las organizaciones, con el sentido de pertinencia que tienen que tener nuestros cursos de capacitación, nuestros planes formativos, nuestras certificaciones”, la autoridad además agregó, “El día de ayer también conformamos el COSOC para este periodo 2022- 2024, tremendamente importante, donde la ciudadanía, donde la organización de la sociedad civil presenta y hace latente sus requerimientos de capacitación, sumado también a un despliegue territorial que estamos realizado con las distintas delegaciones, a través de nuestras oficinas de intermediación, el conjunto del sistema de capacitación tiene que apuntar a mejorar la vida de la personas de nuestra región”, puntualizó Valdenegro.

Cabe destacar que en conjunto con el Seremi de Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz Cordaro, a la Dirección del Trabajo, ChileValora y al Instituto de Seguridad Laboral, Sence ha estado en diversas reuniones, tanto con gremios, sindicatos e instituciones de fomento productivo, con el propósito de vincularse, intercambiar información pertinente y realizar un trabajo en conjunto con pertinencia regional, desde el territorio, entre ellos, en Puerto Aysén, Puerto Chacabuco, Coyhaique, Puerto Tranquilo junto a las ZOIT, Cochrane y prontamente en Chile Chico y Puerto Cisnes.