En la Escuela Pedro Quintana Mansilla la Seremi de Educación Isabel Garrido junto a la Seremi de Desarrollo Social y Familia Karina Acevedo, la Seremi de Deportes María Eugenia Durán y el Director Regional de JUNAEB Cristian Magne presentaron el Plan “Demos la Vuelta a la Manzana”, iniciativa intersectorial que busca revertir los altos índices de obesidad escolar que dejó en evidencia el más reciente mapa nutricional realizado por JUNAEB en el país.

Coyhaique.- De acuerdo al Mapa Nutricional publicado el año 2021 por JUNAEB, para el periodo 2009-2021 en la Región de Aysén el indicador más perjudicado ha sido el de obesidad total (11,3 puntos), lo que vuelve a reforzar la idea de que hay una importante disminución de la salud nutricional de los estudiantes. Este deterioro ha ocurrido especialmente por el intercambio del peso normal (-11,1 puntos) por el aumento de la obesidad total. Aysén es la segunda región con menor aumento de retraso en talla y la región con menor aumento de obesidad total y menor disminución de peso normal para el periodo.

Tras participar y compartir con las alumnas y alumnos del taller de voleibol del programa Crecer en Movimiento del Instituto Nacional del Deporte, las autoridades destacaron la iniciativa intersectorial “Demos Vuelta a la Manzana” que contará con herramientas de dos tipos de herramientas: 3 herramientas de diagnóstico y 12 herramientas de intervención.

La Seremi de Educación Isabel Garrido señaló que “Junaeb ha entregado datos muy preocupantes; en los últimos 10 años ha aumentado de manera sostenida la obesidad de la población infantil y además en el último periodo producto de la pandemia se agudizó este problema. En nuestra región lamentablemente uno de cada tres niños tiene un peso superior al que es normal y saludable; esta situación la tomamos muy en serio al ser un tema de salud pública y por ello nos estamos coordinando intersectorialmente desde Educación, sumando a Desarrollo Social y Familia, Deportes y Salud para conformar una mesa para trabajar el Plan Demos Vuelta a la Manzana para articular los programas ya existentes y sumar otras iniciativas con el propósito de revertir esta situación”.

Por su parte, la Seremi de Desarrollo Social y Familia Karina Acevedo informó que ”En el contexto de este plan levantamos a través del programa Elige Vivir Sano un concurso para financiar iniciativas que beneficien a las niñas, niños y adolescentes en dos líneas de acción, prevenir el autoconsumo y fortalecer el deporte, y en este concurso pueden participar organizaciones sociales sin fines de lucro y hay asignado un monto de 10 millones de pesos para financiar las iniciativas en las áreas mencionadas. Este es un aporte desde nuestro ministerio a la Mesa “Demos la Vuelta a la Manzana”.

En tanto, la Seremi del Deporte María Eugenia Durán destacó los beneficios que tiene la actividad física para la salud integral de los niños niñas y adolescentes. “Hoy estamos visitando este taller de voleibol del programa Crecer en Movimiento para dar a conocer este plan intersectorial “Demos la Vuelta a la Manzana” que busca articularnos como ministerios para abordar las preocupantes cifras de sobrepeso y obesidad en la población escolar. Este taller tiene como usuarios a niños y niñas de quinto a octavo año básico quienes son acompañados durante el año por un equipo profesional interdisciplinario que integra una psicóloga deportiva, una nutricionista. La idea es que ellas y ellos puedan entender el deporte no solo como la actividad física sino que la vean como una educación holística que incluye la parte física corporal y también la salud mental y biológica. Queremos fomentar en ellas y ellos buenos hábitos de alimentación, hidratación, de descanso y sueño adecuados; y por supuesto contribuir así al bienestar emocional de nuestras niñas, niños y adolescentes”.

El Director Regional de JUNAEB Cristian Magne señaló que “En la Región de Aysén hemos implementado como institución un programa piloto de Tratamiento Obesidad, Junaeb, el que busca dar acceso a tratamiento médico a estudiantes con malnutrición por exceso matriculados en establecimientos financiados por el Estado. El Programa tiene un Modelo de Intervención con diversas etapas que se despliegan en la siguiente secuencia: Tamizaje, Exámenes de laboratorio iniciales, Atención Médica, Controles nutricionales y Exámenes de laboratorio de control. Estas prestaciones no tienen costo para las familias que son parte de este piloto. A través de esta política pública impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y otros programas de JUNAEB que considera el Plan Demos la Vuelta a la Manzana esperamos enfrentar los altos índices de sobre peso y obesidad en nuestros escolares”.

Plan Demos la Vuelta a la Manzana

Herramientas de diagnóstico:

1. Mapa Nutricional de Junaeb: Herramienta que muestra anualmente el estado nutricional en el que se encuentran los Niñas Niños y Adolescentes.

2. Observatorio Elige Vivir Sano del Ministerio de Desarrollo Social y Familia: su objetivo es apoyar el seguimiento y monitoreo de los hábitos y estilos de vida no saludables y de los factores o conductas de riesgo asociados a enfermedades crónicas no transmisibles de la población, y de las políticas, planes y programas del sistema.

3. Encuesta Nacional de Salud de adulto e infantil y control de niño sano – Vigilancia nutricional, del Ministerio de Salud: tienen como objetivo detectar cambios agudos de las enfermedades; investigar y controlar las enfermedades; observar los cambios en los patrones, y planificar los programas de salud.

Herramientas de intervención:

1. Plan de prevención y manejo de obesidad infantil, Minsal

2. Programa de Alimentación Escolar (PAE), Junaeb

3. Habilidades para la vida, Junaeb

4. Programa de Salud Oral, Junaeb

5. Programa de Servicios Médicos, Junaeb

6. Programa Piloto Tratamiento Obesidad, Junaeb

7. Actividad física escolar, Mineduc

8. Crecer en Movimiento, Mindep

9. Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes para población de 5 a 17 años (2019)

10. Entornos saludables para vivir mejor del Sistema Elige Vivir Sano, MDSyF

11. Microbancos de Alimentos del Sistema Elige Vivir Sano, MDSyF a lo largo de las 16 regiones del país

12. Hablemos de todo del INJUV

13. Conciliación trabajo, familia y vida personal