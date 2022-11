En el marco de la Política de Reactivación Educativa Integral “Seamos Comunidad” se desarrolló el jueves pasado en la Escuela Aonikenk de Río Ibáñez la Jornada de Conversatorio Hacia una Educación No Sexista, liderada por las seremis de Educación Isabel Garrido y de la Mujer y Equidad de Género Andrea Méndez.

Ibáñez.- El objetivo del encuentro fue impulsar y promover procesos de reflexión y sensibilización de prácticas no sexistas para un apoyo oportuno ante situaciones de abuso y/o maltrato. Participaron docentes y profesionales encargados de convivencia escolar de la Escuela Aonikenk, Liceo Bicentenario Luisa Rabanal Palma, Liceo Bicentenario Rural Cerro Castillo, y los jardines infantiles Bambi (Puerto Ibáñez) y Pequeños Caminantes (Cerro Castillo).

Al respecto, la Seremi de Educación Isabel Garrido Casassa destacó la importancia de estas instancias de reflexión propuestas por el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

“Nos reunimos en Puerto Ibáñez con escuelas de distintas localidades de la cuenca del Lago General Carrera para conversar sobre educación no sexista. Estos es parte muy importante del programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric ya que la educación no sexista es formar para la igualdad de oportunidades. Como lo ha expresado nuestro Ministro Marco Antonio Ávila esta permite reducir brechas de géneros, incluso prevenir trastornos alimenticios y psicológicos vinculados a inequidades de género. Por lo tanto, seguiremos impulsando con mucha fuerza jornadas como esta. Fue un espacio muy valioso y productivo donde los representantes de las escuelas pudieron contarnos qué es lo que están haciendo, conocer nuevos conceptos y también reflexionar sobre estos importantes temas. Desde este espacio reiteramos la invitación a todas las escuelas, liceos y jardines infantiles a sumarse a la Segunda Jornada Nacional de Educación No Sexista a la que como Ministerio de Educación hemos convocado en las cuales se reflexiona a través de metodologías específicas para cada nivel educativo y estamentos de las comunidades escolares. Las impresiones que recojamos en estas jornadas serán el insumo para elaborar una Política Nacional de Educación no Sexista que es el compromiso anunciado por el Presidente Boric en su primera cuenta pública al país”.

Por su parte, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género Andrea Méndez señaló que “Hemos participado en esta jornada convocada por la seremi de Educación en la cual hemos expuesto que la Educación No Sexista es un ámbito preventivo de la violencia de género. Esto se puede proyectar a toda la región ya que en todo el territorio hay establecimientos educacionales en los cuales se puede abordar la mirada de educación no sexista. La buena recepción que tuvimos de los participantes en este conversatorio nos da entusiasmo y esperanza y por ello agrademos la invitación y el interés de quienes asistieron”.

Mariana Antimán apoderada del Liceo Bicentenario Luisa Rabanal Palma expresó que “Fue una jornada muy positiva, entretenida y dinámica y esperamos que se replique en cada establecimiento, con mayor participación de los alumnos para que ellos aprendan estos contenidos y que a nosotros como apoderados no nos cueste tanto llegar a ellos”.

El profesor Alfonso Palma, docente coordinador de Convivencia escolar de la Escuela Aonikenk de Puerto Ibáñez señaló que “Fue una jornada interesante en la que abordaron temas que deben estar incluidos en los programas nacionales de educación, y que deben ser tratados en todos los niveles educativos de los establecimientos. Hoy los cambios y avances experimentados por nuestra sociedad son muy rápidos. Nuestros niños y niñas deben recibir información y ser sensibilizados en su quehacer”.

En la jornada los participantes trabajaron un taller de reflexión y expusieron las conclusiones a las que arribaron como grupo.