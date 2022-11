La autoridad comunal valoró la formalización de este convenio que permitirá la atención de 15 familias que hoy experimentan las dificultades y el desgaste biopsicosocial del cuidado diario de un familiar con dependencia.

Lago Verde.- Como un hito histórico en materia de cuidados a personas con dependencia en la comuna de Lago Verde, Región de Aysén, fue calificada la formalización de la Red Local de Apoyos y Cuidados, una actividad encabezada por el alcalde de la comuna, Nelson Opazo y representantes de distintas áreas municipales como instituciones públicas presentes en el territorio. En la oportunidad la SEREMI de Desarrollo Social y Familia, Karina Acevedo Auad, valoró esta puesta en marcha entendiendo que es un punto inicial e insumo para la concreción de unos de los grandes desafíos que se ha planteado el gobierno del Presidente Gabriel Boric: la instalación de un Sistema Nacional de Cuidados.

Durante la cita que se desarrolló el día miércoles 2 de Noviembre, en la sala del Concejo Municipal de la Municipalidad de Lago Verde, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Karina Acevedo Auad explicó que “hoy lo que hicimos fue constituir la red local para apoyos y cuidados destinado a 15 familias de esta comuna que están entre La Tapera, Amengual y Lago Verde, a quienes vamos a entregar apoyo psicosocial, tanto al cuidador como quien es cuidado, porque debemos ocuparnos de ambos, de esta diada que requiere del apoyo del Estado. Con estos programas, estas inciativas que estamos instalando en las comunas no sólo estamos generando mejores condiciones de vida, sino que vamos a nutrir de información a lo que es este gran proyecto presidencial del Sistema Nacional de Cuidados”.

Los equipos locales que son encabezados por los alcaldes de cada territorio, en esta primera convocatoria atenderá a 15 diadas, pareja de personas vinculadas, en el caso de este programa cuidador y persona dependiente. Durante la actividad se presentó la génisis del programa, objetivos, beneficiarios, sus componentes, alcances y la importancia de la Red de Apoyos en la intervención y recursos en ámbito de los cuidados y apoyos, todos elementos y relaciones que serán estables entre los actores de manera de contribuir a con la buena ejecución que se traduce en disminuir la vulnerabilidad biopsicosocial de la diada.

Nelson Opazo, alcalde de Lago Verde, valoró la asistencia de la SEREMI de Desarrollo Social y Familia a la actividad de formalización de la red de cuidados y la consolidación de una oferta pública que se complementa a los esfuerzos locales que se venían desarrollando. “Se agradece la voluntad y la presencia que ha tenido la representante del Ministerio de Desarrollo Social pues nos permite inyectar más recursos a un tema tan sensible como lo es el cuidado de personas no autovalentes. Cuando tenemos una persona en situación de postración las complicaciones para las familias son muy grandes y en ese sentido todas las acciones y recursos que se puedan sumar son tremendamente importantes”.

Finalmente, al concluir la actividad la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Karina Acevedo Auad, profundizó en la relevancia de los apoyos y cuidados, la importancia de reconocer, valorar y colaborar con las cuidadoras y cuidadores, de manera, de hacer, en conjunto, una situación compleja más llevadera, brindando servicios y cuidados especializados a quienes hasta el momento enfrentan solos la dependencia y sus consecuencias.