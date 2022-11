“Estoy muy contenta por las miles de familias cuyos hijos podrán continuar beneficiándose de acceder a un educación pública de calidad”, destacó la Diputada de la Región de Aysén.

Valparaíso.- La Diputada de Renovación Nacional e integrante de la comisión de Educación, valoró que, en el marco del protocolo de acuerdo, se incluyera reponer el financiamiento para el funcionamiento de los Liceos Bicentenario. Petición que fue formulada por los diputados de la bancada de RN en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuesto para el año 2023.

En efecto, en el capítulo cuarto del mencionado acuerdo, denominado, Educación y Salud, su punto tres establece: “En materia de Liceos Bicentenario, en el proyecto de presupuestos del año 2023, se repondrán los recursos no sólo para garantizar el pago de todas las cuotas pendientes de los años anteriores, sino que, para efectuar nuevas convocatorias, revirtiendo la caída que originalmente se contemplaba.

La Diputada Raphael, refiriéndose a la reincorporación del financiamiento aseguró que “se impuso el sentido común el valor al mérito y el esfuerzo de los alumnos. Estamos muy conformes que el gobierno haya recapacitado y repusiera el financiamiento para los Liceos Bicentenario. No podemos jugar con el esfuerzo y las expectativas de miles de familias que buscan en estos centros educacionales acceder a una educación pública y de calidad.

Anteriormente, el Ministro de Educación Marco Antonio Ávila validó el fin del financiamiento a los Liceos Bicentenario argumentando que buscarían entregar un financiamiento parejo a todo el sistema educativo.

“El programa de Liceos Bicentenario ha sido evaluado positivamente por distintos expertos en la materia, y esa opinión no puede obviarse. Me devuelve la tranquilidad, el saber que tantas familias ayseninas, como aquellas del Liceo Luisa Rabanal de Chile Chico, el Colegio Santa Teresa de Aysén, la Escuela Agrícola de Coyhaique, y tantos otros, podrán continuar formando a sus hijos con la seguridad de que seguirán recibiendo una educación que apunte cada vez más a una preparación integral, la que esperamos se vaya asentando en todos los rincones de nuestra región y el resto del país”. Señaló la Diputada.