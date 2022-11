Por Marcelo Santana Vargas, alcalde de Río Ibáñez y presidente AREMU

El 4 de noviembre iniciaron las movilizaciones de los guardaparques de CONAF en todo Chile, el cual hasta la fecha se mantiene en curso a pesar de diversos intentos de acuerdo. En este sentido, considero que sus demandas son legítimas, no sólo respecto de la baja inversión del Estado en las áreas silvestres protegidas, una de las menores de América, sino también a las condiciones laborales de los trabajadores que se mantienen en penurias dentro de estas unidades.

Este mes dimos inicio a una nueva temporada turística en la Región de Aysén, en la que esperábamos recuperar el tiempo perdido y reactivar este sector económico con altas expectativas, luego de pasar por los dos peores años para el desarrollo turístico a causa de la pandemia y el estallido social.

Como alcalde y presidente de la Asociación Regional de Municipalidades de Aysén (AREMU), valoro el trabajo de conservación y rescate de los guardaparques de nuestro territorio, sin embargo, esta movilización solo está mermando a nuestro turismo local, el cual ya se encuentra gravemente debilitado. Los últimos meses han sido realmente malos, es por esto que las Pymes de Turismo han acusado sentir el golpe de esta paralización, la cual no aporta a generar un mejor escenario.

Durante esta semana se hizo un llamado al “cierre total de los Parques de la Patagonia”, contemplando a los Parques Nacionales Bernardo O’Higgins, Laguna san Rafael, Cerro Castillo y Queulat en la Región de Aysén, esto es un golpe directo al turismo y economía de la Región de Aysén, de la cual un gran porcentaje de su territorio corresponde a Áreas Silvestres Protegidas, siendo estas sus principales atractivos.

El llamado a cerrar los Parques Nacionales, además, crea una sensación de incertidumbre en los turistas que planifican sus viajes con anticipación, quienes generan reservas en las áreas aledañas a las áreas silvestres protegidas; por otro lado, genera confusión en los prestadores de servicios locales por la poca información disponible a nivel regional, sobre decisiones tomadas a nivel central.

Se requiere, además, que la dirección regional de CONAF, comunique a los municipios las decisiones que se toman, puesto que, se está en completa desinformación respecto a los escenarios que se están evaluando para resolver el problema.

Cerrar los nuestros Parques Nacionales también cierra puertas a los prestadores de servicios turísticos, quienes tienen depositada su esperanza en esta temporada de verano para poder recuperarse de los efectos adversos postpandemia. Por esta razón, consideramos preocupante y de suma gravedad que instituciones públicas, en este caso el director Nacional de CONAF y el Ministro de Agricultura, no logre establecer un diálogo con sus funcionarios que permitiera llegar a un acuerdo de forma previa a la movilización, para evitar estas situaciones que afectan finalmente a las familias de nuestra Región.