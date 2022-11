La iniciativa continuará con una versión 2023, permitiendo mejorar condiciones de habitabilidad que no son cubiertas a través de otros organismos del Estado o que en su concreción demoran mucho más tiempo.

Puerto Ibáñez.- Un programa que se viene ejecutando desde el año 2018 y que tiene un alto impacto social directo e inmediato en las familias beneficiarias es el que llegó a su fin en la versión 2022 en la comuna de Ibáñez, se trata del programa de Habitabilidad. La iniciativa financiada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que cuenta con la asistencia técnica del FOSIS y la ejecución de la Municipalidad de Puerto Ibáñez, benefició en esta oportunidad a 10 familias con una inversión superior a las $39 millones y que permitió mejorar la calidad de vida tanto al interior del hogar como de su entorno.

Karina Acevedo Auad, SEREMI de Desarrollo Social y Familia de la Región de Aysén, que participó del taller de cierre de esta iniciativa 2022, explicó que el programa de habitabilidad involucra los recursos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, al Fosis y los municipios de la región, en este caso el de Río Ibáñez. “Este equipo ha logrado a través de estos más de $39 millones transferidos colaborar con 10 familias de la comuna mejorando las condiciones de habitabilidad de sus hogares y su entorno. Son familias que pertenecen al Subsistema de Seguridad y Oportunidades, son familias que requieren del apoyo del Estado y de la comunidad para seguir avanzando, por eso estamos muy contentos, porque además, estamos cumpliendo con lo que nos ha encargado el Presidente Gabriel Boric: estar en terreno y constatar que estamos cumpliendo con la comunidad”.

Por su parte, Marcelo Santana Vargas, alcalde de la comuna de Río Ibáñez, enfatizó la importancia de poder dar cierre al programa de habitabilidad 2022 junto al Ministerio Social y compartir la experiencia de los y las beneficiarias de la iniciativa. “A través de este programa hemos podido abordar problemáticas de habitabilidad de muchas familias y que se arrastraban por muchos años en Puerto Ibáñez y Villa Cerro Castillo. Le comentaba yo a la SEREMI – Karina Acevedo Auad – que siempre es muy complicado en aquellos casos que no se puede optar a subsidios de vivienda poder resolver los problemas de habitabilidad que tienen nuestras familias. Este programa viene a resolver ese vacío y nos permite como municipio actuar rápidamente pos del mejoramiento de la calidad de vida de nuestros vecinos”.

El Programa de Habitabilidad perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, es un beneficio no postulable que está dirigido a los hogares de usuarios del Subsistema Seguridades y Oportunidades, familias o personas seleccionadas que optan a soluciones constructivas para mejorar servicios básicos, infraestructura de la vivienda, equipamiento doméstico, manejo saludable del entorno residencial y/o accesibilidad y también se les entrega asesoría familiar y talleres grupales.