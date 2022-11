El parlamentario se refirió a este tema durante debate de Presupuesto 2023

Valparaíso.- “El gobierno ya lleva 7 meses y debe empezar a asumir las culpas de las cosas que no estamos haciendo con la prioridad y oportunidad que se necesita”. Con estas palabras, el senador David Sandoval se refirió a las precarias condiciones en las que se sigue movilizando la comunidad de Chile Chico, ante la ausencia de fondo en materia de conectividad lacustre.

Esto, en el marco de la discusión del Presupuesto 2023, cuyo debate, discusión y votación de partidas, se inició este martes, oportunidad en que Sandoval se refirió a este tema. “Hace un tiempo dije que a este Gobierno no le podemos cargar la responsabilidad de este tema porque venía asumiendo, pero no podemos tener a toda una comunidad en esas condiciones precarias de aislamiento”, indicó.

El parlamentario también se refirió a las palabras de la concejala de la comuna de Chile Chico, Angela Valdebenito, quien en los últimos días dijo “basta de mentirnos en temas de conectividad”, lo cual fue respaldado por el legislador en el sentido de que “hay que ponerse en ese lado de la moneda, para entender lo que significa esa precariedad”.

En esa línea, Sandoval se refirió las alternativas que se han implementado en la zona, pero que no han sido la solución que se necesita, recordando episodios como el de una avioneta que terminó aterrizando sin su tren aterrizaje o los problemas de las barcazas alternativas a La Tehuelche. “El grado de vergüenza para seguir en estas condiciones de precariedad, deben ameritar profundas acciones”, recalcó.

“Lo único que pido es que las autoridades actuales hagan todas las acciones pertinentes, exijan todas las responsabilidades administrativas por quienes omitieron sus fallas en el pasado, porque gracias a esas omisiones tenemos hoy a toda una comunidad en una condición extrema de precariedad que es inentendible”, subrayó el legislador.

Presupuesto 2023

En otro de los temas planteados durante la jornada por el senador Sandoval, están la conectividad de la ruta 7, la que insistió “debe ser un compromiso de Estado”, solicitando además compromisos para asumir los desafíos que implican el desarrollo de la agricultura familiar campesina y la pesca artesanal.

Finalmente, también manifestó su preocupación por la tasa de deserción y ausentismo escolar, pidiendo más proactividad al Mineduc en esta materia, valorando, por otro lado, la disposición para promover una mayor eficiencia en la inversión y el gasto público.