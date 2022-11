“Me hubiese gustado que el ministro hubiese venido con una propuesta clara”, “hoy día se nos mide con la misma vara como si estuviéramos en Santiago”, “no se ve un camino seguro y concreto donde podamos ofrecer calidad en la educación a nuestros niños”, estas son algunas de las declaraciones emitidas por alcaldes de la Región de Aysén luego de reunirse con el ministro de educación, Marco Antonio Lavanal.

Coyhaique.- Un encuentro esperado por los ediles comunales, el cual se llevó a cabo este miércoles 23 de noviembre en compañía del delegado presidencial regional, Rodrigo Araya Morales, a pocas semanas de dar cierre al año escolar 2022. Un año complejo económicamente para los municipios de la Región, donde las deudas para el financiamiento de la educación pública continuaron profundizándose.

Sin embargo, esta reunión híbrida de una hora en la Delegación Presidencial Regional, generó diversas opiniones entre las autoridades, “Los alcaldes no quedaron satisfechos con las respuestas, principalmente con el tema financiero, esto es porque no se han atendido correctamente las demandas que han hecho los sostenedores de educación municipal (…) recordemos que es un gobierno que lleva 8 meses de gestión y no se está enterando hoy de los problemas que existen. Se desaprovechó una instancia que nosotros estábamos esperando” declaró el presidente de la Asociación Regional de Municipalidades de Aysén, Marcelo Santana Vargas.

Francisco Roncagliolo, alcalde de Puerto Cisnes, explica que como AREMU “estamos solicitando que se incorpore el concepto de zona extrema, tanto en la distribución administrativa de recursos de FAEP, de transición entre otros, o derechamente que se incorpore en la glosa presupuestaria nacional para poder identificar regiones como la nuestra, donde es mucho más complicado administrar y los costos son mucho más elevados que en otros sectores del País”.

Una idea que es respaldada por el alcalde de Guaitecas, Marcos Silva, quien agradeció la presencia del ministro en la Región “no hay diferencia en ser o no ser zona extrema y eso pasa precisamente en cambiar la normativa ¿Por qué eso no se nota hoy día en la inyección de recursos si no somos igual que Santiago?”. Por otro lado, el alcalde de Aysén, Julio Uribe Alvarado, se suma a la petición de los sostenedores de la educación municipal de la Región, afirmando que requieren de inyección de recursos “le contamos al ministro sobre la deuda histórica de nuestro municipio, la que se ha ido incrementando año a año por la deficiencia del sistema” comenta.

Los problemas en el financiamiento de la educación no son nuevos a nivel regional y tampoco a nivel nacional, situación que se agravó producto de la baja inscripción de matrículas y mayores índices de inasistencia este año 2022, un panorama al que se suma las alzas en “el precio de combustibles, de la calefacción y muchos insumos en esta Región nos afectan de forma directa” explica el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica. Además, añade que “el ministro señala y habla de una mesa de trabajo para solucionar estos problemas, pero la verdad no se ve un camino seguro y concreto donde podamos ofrecer calidad en la educación a nuestros niños, donde podamos ofrecer certezas de que las condiciones económicas y de operación de nuestros establecimientos se van a poder desarrollar de forma correcta”.

Finalmente, el alcalde de Tortel, Abel Becerra, quien estuvo presente en esta reunión de manera virtual, señala que “me hubiese gustado que el ministro hubiese venido con una propuesta clara. Si un Ministro de Estado se moviliza con la facultad y el poder que tiene a una localidad extrema, debe por lo menos conocer la Región a la que va y sus problemas”.

El descontento primó entre los integrantes de la AREMU, quienes mantienen una idea en común: Entregar una subvención diferenciada a las zonas declaradas extremas y aumentar los recursos al Fondo de Apoyo Educación Pública (FAEP) para las mismas.