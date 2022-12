En una primera instancia, los afiches fueron entregados a la Delegación Presidencial Regional, la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y a la Agrupación de DD.HH de Coyhaique, en tanto se continuarán distribuyendo en los próximos días.

Coyhaique.- Con la distribución de afiches a reparticiones públicas y organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de DD.HH por parte del Seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro Castro, este jueves se dio inicio al proceso participativo para el diseño del Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico-militar, instancia que convoca a los familiares de las víctimas en cada región del país a inscribirse y ser parte de este proceso, ingresando a www.derechoshumanos.gob.cl.

Este plan, liderado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es un instrumento de política pública que avanza en la búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico militar en Chile, Detenidas y Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos cuyos cuerpos no han sido encontrados.

Respecto a esta iniciativa, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Samuel Navarro Castro explicó que “desde la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y DD.HH comenzamos nuestra campaña Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos, porque estimamos que estos hechos no deben ocurrir, no deben volver a repetirse y por eso queremos avanzar todo lo posible dentro de esta política, en toda la verdad, toda la justicia y hacer memoria en torno a estos hechos para evitar una repetición de los mismos, en ese sentido comenzamos esta campaña ahora entregando afiches en las distintas reparticiones públicas, comenzamos con la Delegación Presidencial Regional y la idea es poder contar con esta información, que la gente se pueda inscribir y participar de esta política pública, de este diseño del plan nacional de búsqueda para en lo posible encontrar aquellos cuerpos de los detenidos desaparecidos que a la fecha y transcurridos más de 49 años, aún no encontramos, toda la verdad y toda la justicia”.

En la oportunidad, se hizo entrega de afiches al Delegado Presidencial Regional Rodrigo Araya, quién se refirió a esta campaña señalando que “desde el Gobierno de Chile y desde nuestro Presidente Gabriel Boric nos ha encomendado iniciar esta campaña desde hoy, la que está liderada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con respecto a activar el Plan de Búsqueda de víctimas de la dictadura cívico- militar ocurrida en Chile, es un tema que está vigente en nuestro país, por tanto amerita que avancemos en políticas con la incorporación de las familias y las víctimas de la dictadura para que esto no se repita, si no hay memoria, no tenemos Justicia” concluyó.

En tanto, la Presidenta de la Agrupación de Derechos Humanos de Coyhaique, María Erita Vera destacó esta iniciativa, siendo enfática en señalar que “es muy relevante que el Gobierno asumiera este plan nacional de búsqueda por desaparición forzada, ya que nuestros familiares fueron víctimas de atropellos por parte del Estado de Chile, y sería la primera vez que el Estado asume esa responsabilidad, en un trabajo que sea cien por ciento dedicado a encontrar el destino final de todas las personas que fueron víctimas de desaparición forzada en este país, a ya casi 50 años de estos hechos, así que para quienes somos familiares directos es muy relevante, es muy importante ya que siempre hemos esperado que el Estado asuma su responsabilidad, y que no solo sea una tarea de los familiares de las víctimas en este caso”.

Finalmente, cabe destacar que el Plan Nacional de Búsqueda tiene como objetivos ampliar la recopilación, el análisis y la sistematización de aquellos documentos que contengan información sobre quienes fueron desaparecidos forzadamente; y extender las investigaciones judiciales y extrajudiciales para los delitos de inhumación y exhumación, lo que será efectuado a través de cuatro etapas. La primera corresponde a la escucha participativa, colaborativa y colectiva de «las víctimas, sus familias, expertos internacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil»; la segunda busca avanzar en la adquisición de compromisos y coordinación de las diversas instituciones del Estado, a su vez la tercera etapa serán revisadas las observaciones, para así redactar una propuesta de Plan Nacional de Búsqueda que contenga los «ejes programáticos, acciones precisas y plazos determinados para su ejecución», documento que será presentado ante los familiares y sus agrupaciones. Posteriormente, la estrategia será sometida a la aprobación del Comité Interministerial de Derechos Humanos, el que en su mérito determinará la aptitud de ésta para ser difundida y aplicada.