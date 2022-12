Mediante la iniciativa ‘Hilando por una vida sin violencia’ -que incluyó la presentación de productos, conversatorios y una intervención urbana en Coyhaique-, se buscó visibilizar un reconocimiento de género de forma transversal, a lo largo del ciclo evolutivo y con énfasis en las diversidades sexo genéricas y culturales.

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), más la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Municipalidad de Coyhaique conmemoraron el ‘Mes de la No Violencia’ para favorecer el desarrollo de un espacio social de sensibilización, visibilización e interacción comunitaria, que permita reconocer la importancia de la no violencia como elemento esencial para la construcción de una cultura respetuosa de los derechos humanos de todos y todas.

Para la Directora Regional de Fosis, María Fernanda Leiva, “concretar esta instancia significa un trabajo colaborativo entre diversas instituciones y, para nosotros, el trabajo con las emprendedoras es nuestro principal motor. Estamos muy contentos que estos espacios se den cada vez más, para que ellas puedan mostrar sus capacidades y sus trabajos, por eso vamos a seguir trabajando”.

El Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya Morales, que encabezó la iniciativa, manifestó que la participación del Gobierno apunta a “avanzar en una sociedad más justa. Eso significa hacer todas las acciones que podamos para llegar a esta equidad de género. Estamos cerrando un mes donde se conmemora el tema de la no violencia hacia las mujeres y también la no violencia de género, que no son las conductas que nosotros no queremos que se mantengan en nuestra sociedad y estamos todos comprometidos en ello”.

Una de las emprendedoras y usuaria de Fosis, Carla Sepúlveda, destacó estar “feliz de estar participando de esta conmemoración ‘Hilando por una Vida sin Violencia’ y ojalá se pueda repetir todos los años, y sean muchas más actividades. Así estamos cerrando el año, lo que me tiene muy contenta”.

En el programa del encuentro se contempló un conversatorio de Diversidad Sexual y otro centrado en el empoderamiento de las dirigentes sociales y agrupaciones de mujeres, más los stands que permitieron a las emprendedoras presentar sus productos en el Centro Cultural de Coyhaique, en donde también se habilitó por parte de Junji un ‘Rincón Infantil’.

“Quisimos desarrollar un espacio para varias actividades: en primer término, una capacitación para los encargados de género de diversos servicios públicos, con el objeto de revisar la parte más teórica, por decirlo de alguna manera, en lo que implica la mirada o el enfoque de género en las políticas públicas”, apuntó Joaquín Bizama, jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Carlos Mansilla, Director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Coyhaique, junto a la Concejal Johana Hernández, definió que “estamos muy contentos por el resultado de esta actividad en particular, que es una de las tantas instancias que ha liderado la Oficina Municipal de la Mujer, dentro de este ‘Mes de la Erradicación de la No Violencia’”.

Tanto las instituciones presentes, y especialmente, las emprendedoras agradecieron la gran convocatoria y la animada participación de la comunidad.