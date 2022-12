La petición del legislador fue respaldada por consejeros regionales y vecinos de sectores aislados que participaron en una reunión con la Gobernadora Regional.

Coyhaique.- En el marco de la realización de una reunión que se realizó en el Gobierno Regional por la conectividad, donde participaron consejeros regionales, la Gobernadora y vecinos de sectores alejados, el diputado Miguel Ángel Calisto reiteró la necesidad de implementar un plan regional de conservación de caminos.

Según el legislador, “somos testigos de la mala mantención de las rutas en nuestra región, y particularmente del camino entre Coyhaique y Cerro Castillo, un camino que siempre nos enorgulleció, pero que lamentablemente hoy está reventado, intransitable en muchas partes”.

“Cuando uno va al sur de Cerro Castillo la situación es más grave incluso con mucha calamina y serios problemas de conectividad. Esto ya no da para más, se requiere por parte del Ministerio de Obras Públicas y Vialidad un plan de conservación que realmente permita mantener los caminos y reparar estas vías que son tan importantes, especialmente en plena temporada turística”, indicó.

Calisto señaló que “hay que garantizar que estos caminos se puedan arreglar lo antes posible, y así evitar problemas en el invierno, cuando la situación es más compleja por factores climáticos. Es importante que el Ministerio de Obras Públicas entienda la problemática que viven los vecinos de los sectores más aislados”.

La postura del diputado Calisto fue respaldada por consejeros Regionales y vecinos de los sectores aislados. El consejero regional Jorge Abello, indicó que “se reitera la necesidad de mejorar los caminos y la mantención. En esto he visto muy activo al diputado Calisto, tratando de relevar esta situación e instando a que las autoridades del sector, principalmente de vialidad, a que se hagan cargo”.

“Nosotros desde el Gore podemos hacer algunos aportes, con maquinarias, pero necesitamos una mirada más amplia para poder conversando. Hoy no estuvo presente el MOP ni Vialidad, por lo que la gente se fue un poco frustrada, pero vamos a seguir trabajando, porque sabemos que los temas en Aysén cuesta sacarlos adelante”, afirmó.

El consejero Felipe Klein señaló que “el invierno que pasó fue bastante fuerte, lo cual generó muchos problemas, dejando al descubierto muchas falencias por no actuar de forma rápida para despejar los caminos. Hay sectores como el Richard 1, Bajo Hondo o el Rosado, donde había más de un metro de nieve, sin tener una opción para poder salir. Hoy estamos buscando una solución para poder volver a retomar los programas de los caminos intraprediales a través del Gobierno Regional, aportando recursos. Todos manifestaron su buena disposición para sacar esto adelante”.

“La gente siente que Vialidad y el MOP no dan el ancho para abarcar todos los caminos de la región, tenemos un problema de conectividad que se ha ido incrementando con caminos en el norte y el sur en mal estado. Los transportistas constantemente se están quejando mucho por el daño a sus máquinas, a lo que se le suma el alto precio de los combustibles. Entonces el llamado a Obras Públicas es a que tome más iniciativa en la búsqueda de soluciones”, afirmó.

Hugo Almonacid, vecino del sector Cerro Rosado, aseguró que “se hizo presente que creemos que la autoridad competente de estos servicios públicos no tiene mucho interés en solucionar este problema, no asistieron a esta reunión con los pobladores, la necesidad caminera es grande en la comuna, no podemos esperar más, porque si no vamos a estar muy mal parados para el invierno”.

Finalmente, Rubén Lepío, vecino del sector Richard 1, aseguró que “nosotros sufrimos mucho con este invierno, fue muy rudo en la montaña. En estos momentos aun no podemos cruzar el arroyo El Blanco. Somos 15 familias que vivimos en el sector el Escorial Nevado, en la parte alta. Son cuatro kilómetros desde la escuela antigua y después cuatro kilómetros más para arriba. Todo en estos momentos lo estamos haciendo a pie porque no podemos pasar con los autos”.