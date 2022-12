La Institución brindó múltiples prestaciones a través de sus equipos profesionales a la comunidad local y de sectores rurales que hacen patria en estos apartados rincones de la Patagonia.

Villa Ortega.- Acercar los servicios institucionales y especialidades a la comunidad rural, fue el objetivo de un operativo cívico desarrollado por Carabineros de Chile en la localidad de Villa Ortega, posibilitando brindar diversas prestaciones a quienes residen y hacen patria en estos apartados rincones de la Patagonia chilena.

Haciendo eco del lema institucional “Carabineros de Todos”, la actividad fue organizada de manera conjunta entre la Of. MICC de la 1ra. Comisaría Coyhaique y la Of. de Servicio Social de la Prefectura de Carabineros Aysén, permitió llevar la Institución y profesionales de diversas especialidades entre ellas, medicina general, médico veterinario, psicólogo, asistente social, herrero de ganado, sumado a la Oficina de Postulaciones y personal de la Oficina del Modelo de Integración Carabineros Comunidad (MICC) y estar más cerca de quienes lo requieren, prestaciones fueron otorgadas en el gimnasio de la Escuela Pablo Neruda de la localidad.

El desarrollo de esta actividad forma parte de las políticas de acercamiento e integración de Carabineros con la comunidad, permitiendo llegar a los vecinos con atención especializada por parte de profesionales, brindando atención a quienes en ocasiones por las distancias, condiciones climáticas u otras razones no pueden acceder a este tipo de prestaciones.

Paralelamente, la Institución junto al viejito pascuero aprovecharon el momento para hacer entrega de regalos y sorpresas dirigidas a estudiantes de la comunidad educativa.

Carabineros junto al Ministerio de colonización fue una de las primeras Instituciones que se instaló en el territorio de la región de Aysén, prestando apoyo a pobladores se zonas aisladas mediante la atención médica y veterinaria, estando al servicio de la comunidad.