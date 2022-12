“Sin duda que ha sido un paso relevante el acuerdo político al que se llegó, para hacer frente al desafío de la nueva Constitución, tras el absoluto fracaso de la convención constitucional”. Así lo afirmó el senador David Sandoval al referirse al Acuerdo por Chile, firmado por distintas políticas del país, que permite iniciar un nuevo proceso constitucional.

Valparaíso.- El parlamentario recordó que el pasado 4 de septiembre “la ciudadanía mayoritariamente manifestó que la propuesta realizada era refundacional, que no estaba ni en el espíritu ni en el alma de los chilenos”, por lo cual valoró que este nuevo acuerdo sea bastante más simple en su elaboración. “Solamente cincuenta consejeros electos por la ciudadanía, tal cual como se eligen los senadores y donde nuestra región, por lo tanto, podrá elegir a dos de estos consejeros. Adicionalmente está el grupo de expertos, estas 24 personas que harán el ante proyecto, elegidos por la Cámara de Diputados y el Senado. Y está finalmente el comité técnico de admisibilidad”, puntualizó.

Sandoval hizo hincapié en que ahora no se trabajará “sobre una hoja en blanco, sino que sobre lo que nosotros somos como país”, recalcando por lo mismo que en Chile “no hay diversidad de naciones, hay diversidad de culturas”, relevando por lo mismo las 12 bases constitucionales consideradas dentro del acuerdo que se firmó este lunes en el Ex Congreso, que considera temas como que “Chile es una república democrática, cuya soberanía residen en el Estado”; que “el Estado de Chile es unitario y descentralizado” y que “la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes”, entre otros. “En enero comenzará el trabajo de los expertos, que tendrán un lapso breve de tiempo para elaborar esta propuesta e ir abriendo los espacios para cerrar un capítulo que ha dividido tanto a los chilenos”, precisó.

En esa línea, el legislador recordó que con la anterior propuesta constitucional “en un minuto dado, nos quisieron llevar al borde del abismo, en una propuesta refundacional que rompía lo que nosotros somos. Ese riesgo y esa situación no me cabe la menor duda debe ser corregida sustantivamente”, para así dar “un paso significativo en cerrar este capítulo de larga tramitación y discusión respecto de la validación que tiene una constitución”.

Por lo mismo, el senador Sandoval espera que “el trabajo consciente, dedicado, profundo y con estos bordes que se le están definiendo”, terminen por permitir “contar con una constitución que nos sirva de marco para los próximos años”, para así “hacernos cargo, en paralelo, de las verdaderas exigencias que nos fija la ciudadanía en materia de seguridad, salud, pensiones, desarrollo económico, que tanto necesitamos en nuestra región y en el país”.