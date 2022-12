Durante los últimos días, las barcazas Jacaf y Queulat presentaron fallas que las mantienen fuera de operaciones. Vecinos de Puerto Gala lamentaron la situación e hicieron llamado al Gobierno a solucionar el problema con agilidad.

Aysén.- Como un hecho lamentable calificó el diputado Miguel Ángel Calisto la situación que afecta a la conectividad marítima del litoral aisenino, esto porque actualmente tanto la barcaza Jacaf como Queulat están sin poder operar debido a distintas fallas mecánicas, hecho por el cual el parlamentario deslizó críticas en contra del Gobierno por la falta de fiscalización a las empresas que están a cargo del servicio, además de anunciar el envío de un oficio de fiscalización a Contraloría por este tema.

Según el diputado Calisto, “lamento una vez más la ineficiencia por parte del Gobierno. Lamentamos que esta administración no tenga las competencias para gobernar y fiscalizar lo que está funcionando mal en nuestra región. lo vemos ne los caminos y su mal estado, también lo vemos en materia de conectividad en el Lago General Carrera. Hoy tenemos un problema más, esto porque la barcaza Queulat y Jacaf están en malas condiciones, dejando sin conectividad al litoral de la región”.

“¿Quién fiscaliza las mantenciones de estas barcazas? Esto es rol del Ministerio de Transportes como del Ministerio de Obras Públicas. Hacemos un llamado a las autoridades competentes a fiscalizar, de tal manera que estas empresas que hoy ganan bastante para el transporte de los pasajeros en todo el litoral de nuestra región, garanticen la seguridad del servicio que ofrecen”, aseguró.

Calisto agregó que “envié un oficio de fiscalización a la Contraloría, porque acá claramente el Ministerio de Transporte no está haciendo su pega respecto de la fiscalización y mantención de estas embarcaciones, que son operadas por privados, pero cuentan con financiamiento del Estado. La gente del litoral, de Melinka, Gala, Gaviota, Quellón, quienes necesitan el transporte marítimo en su vida cotidiana. Acá se tiene que pasar a la acción en el sentido de nuestro rol fiscalizador, por eso estamos enviando este oficio a Contraloría para que determine eventuales irregularidades en la mantención de estas barcazas”.

Por su parte, la Secretaria de la Junta de Vecinos de Puerto Gala, Sandra Meza, aseguró que “tenemos problemas con la empresa Naviera Austral empresa que tiene la subvención para el transporte marítimo por la ruta cordillera desde Quellón hasta Chacabuco. El sábado viajé desde Quellón y quedamos varados en Melinka, pudimos venirnos en otra barcaza los pasajeros, no así los camiones y la gente que iba a Gaviota, Puerto Aguirre, tuvieron que devolverse a Quellón”.

“Estos problemas vienen hace mucho tiempo y se suman a otros que vivimos como localidad aislada. Este es el único medio de transporte que tenemos por si necesitamos ir a la capital Regional, al doctor, para ir a estudiar, hay gente enferma y adultos mayores, y la barcaza no está cumpliendo con algo tan importante como es la conectividad”, indicó.

Finalmente, la dirigenta afirmó que “la empresa le cobra una subvención al Gobierno, por lo que hago una llamada a las autoridades para que solucionen esto lo más rápido posible, y aquí hablo por todo el litoral. Le digo al Ministro que ponga ojo en estas localidades chicas, porque Santiago no es Chile. El llamado es a que trabajen para mejorar la calidad de vida de quienes vivimos en estos lugares más aislados”.