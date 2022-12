Unas 20 personas entre víctimas, familiares y amigos de la Dictadura Cívico Militar asistieron al taller por la agrupación José Felmer Klenner en la Junta de Vecinos de la Población Almirante Simpson y que se realizó para destacar el tema de los Derechos Humanos en Chile, una deuda pendiente con miles de chilenos y chilenas por parte del Estado. “Fue un encuentro de carácter familiar, “para mi fue importante que se haya considerado como un taller centrado en la transmisión transgeneracional del trauma, porque siento que todos los que vi vivimos el trauma de la Dictadura sentimos que no ha sido resuelto, ya que es un dolor e incertidumbre que trasciende generaciones, como, por ejemplo, los detenidos desaparecidos”, indicó el Dr. Jacobo Riffo, parte de la agrupación.

Coyhaique.- También se reconoció a los presos políticos, especialmente a aquellos que se encuentran con vida, “más emotivo porque fue entregado por hijos o nietos, lo que permite mantener la memoria viva. Finalmente destacar el cariño puesto por quienes prepararon los alimentos, instancia que nos permitió compartir experiencias, recuerdos y re encontrarnos, después de tanto tiempo”, agregó.

A pesar de que muchos compañeros y compañeras no pudieron estar presentes por motivos de salud, de todas maneras, para Abel Levicoy, presidente de la agrupación fue un encuentro exitoso. “hubo acuerdos importantes como re organizar en Aysén y Chile Chico la agrupación de ex prisioneros políticos”.

“también se hizo un trabajo muy importante con asistentes sociales para desarrollar el tema de los derechos humanos, cómo se vive y se transmite tras generacionalmente el trauma y es bueno entender lo que hizo la Dictadura y lo que dejó al interior de las familias que es un tema que aún no se ha podido sanar”.

En estos momentos hay más de 3600 demandas y querellas en los tribunales del país y que también fueron interpuestas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Esto nos da fuerza para que podamos mantener viva nuestra organización, nos hace bien debatir y discutir. Es una organización político y social y que está por la unidad. Esa es nuestra línea, conciencia, no olvido de lo que pasó, memoria y no dejarnos manipular por partidos políticos y gobiernos, sino mantener nuestra independencia”.

“Como primer encuentro fue un éxito y muy emotivo, hubo un parte del encuentro que se le entregó un presente, el hijo al padre y el hijo preguntaba qué hiciste para que te detuvieran y contaban sus relatos. Fue fuerte”, indicó por su parte Mirta Villaseca, una de las asistentes.

Cabe señalar que José Felmer Klenner fue un estudiante de 20 años asesinado por Carabineros el 19 de septiembre de 1973.