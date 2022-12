Desde el sector salud existe preocupación por el bajo porcentaje de administración de la vacuna bivalente en los grupos objetivos que tiene la campaña de vacunación y que contempla a personas con enfermedades crónicas entre los 12 y 59 años, mayores de 60 años y personal de salud.

Coyhaique.- Desde la Red Asistencial, los profesionales de la salud aseguran que los números son bajos, por lo que reiteran el llamado a estos grupos objetivos para que acudan a los puntos de vacunación dispuestos, particularmente en la sede FENATS, ubicada en Baquedano 848, Coyhaique.

Mauricio Cortés, director (S) del Servicio de Salud Aysén, ahonda en este nuevo proceso de inmunización, por ahora, no está teniendo los resultados esperados en la población. “La tasa de vacunación de la última semana no es la que nosotros esperamos. De 7.100 crónicos solamente tenemos un 2,97% la presente semana siguiendo la tendencia de la semana anterior y en personas mayores de 60 años, cuyo grupo objetivo es de 17.918 personas solamente hemos alcanzado un 11,2%. Por tanto, hacemos un llamado a la población de que aproveche esta instancia de contar con la vacuna bivalente, la pandemia aún no nos ha dejado y la única manera de seguir protegiéndonos es acceder a este plan de vacunación que está entregando el Servicio”, aseguró el directivo.

Yesenia Orellana, encargada (S) del Programa Nacional de Inmunizaciones del Servicio de Salud Aysén, señaló los puntos de vacunación para este público objetivo con la vacuna bivalente en Coyhaique. “La sede Fenats (Baquedano 848), de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 hrs y en la tarde de 14:15 a 16:00 hrs; también de lunes a viernes en la Mutual de Seguridad de 14:15 a 16:00 hrs, y los días sábado en la ACHS desde las 09:30 a 14:00 hrs. Los dejamos a todos invitados para que puedan acudir”, subrayó la profesional.

La vacuna bivalente contiene la cepa original del covid y la variante ómicron y se administrará de forma anual. “Esto nos ayuda a tener un mayor espectro de cuidado”, indicó Reneé Atanasovici, referente subrogante del programa nacional de inmunizaciones (PNI) del CESFAM Alejandro Gutiérrez.

Por su parte, Hernán Barrientos, subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Aysén, señaló que “un elemento central en el manejo de la pandemia es la vacunación. En ningún caso debemos relajarnos. Si bien no tenemos grandes números en contagios, nuestro deber es cuidarnos. Por eso, sigo llamando al autocuidado, y por supuesto a vacunarse, para prevenir escenarios futuros y continuar con la actual estrategia que es más flexible para las personas”, destacó.

Para finalizar, Mauricio Cortés, indicó que “la idea es reiterarle a la población la importancia de contar con esta vacunación, están los puntos permanentes, toda la semana, para que la gente pueda acceder, y la idea es mantener el autocuidado y una manera de protegernos es acceder a esta vacuna”.Destacar que los puntos y calendario de vacunación desplegados por la Red Asistencial en toda la región, pueden ser conocidos en la página web y redes sociales del Servicio de Salud Aysén.