El sueño de la casa propia es algo que muchas familias en la región esperan se concrete en el más corto plazo, es así que, se han creado varios comités de vivienda, quienes a través de la organización esperan el respaldo de los servicios públicos y del Estado para concretar esta necesidad, que permite dar mayor tranquilidad a quienes hoy arriendan o viven de allegados junto a sus familiares.

Chile Chico.- En ese sentido, en Chile Chico existen tres comités que han ido trabajando de manera seria, con gran perseverancia y la ilusión de llegar a tener, ojalá pronto, su hogar propio. Sin embargo, la burocracia, los tramites, los cambios de gobierno y gestiones que tardan mucho en concretarse hacen que las familias se preocupan por el lento avance de sus proyectos.

El Concejal, Mario Figueroa Mayorga, valoró enormemente la organización de las personas que viven en el territorio, destacando a los comités que han trabajado arduamente para avanzar en sus iniciativas, pero, criticó las acciones de las autoridades sectoriales, principalmente en la demora de sus gestiones.

“En la comuna de Chile Chico y particularmente en la ciudad de Chile Chico, tenemos poco más de 200 familias que están divididas en tres comités habitacionales, los que más avanzado en este caso son, Viento Patagón y Rukantun, pero no exento de problemas. Le siguen de maneras muy organizada, muy sistemática, Sueños del Chelenco, con jóvenes que se han reunido y que están trabajando para demandar el derecho de la vivienda propia. Hemos tenido reuniones con las dirigentas, hemos estado también con la Seremi de Vivienda, ella estuvo acá en el mes de julio, donde hizo un compromiso, que, en agosto, septiembre se consolidaba el tema de los terrenos, que es lo que más complica a un comité de vivienda. Teniendo el terreno ya establecido, el resto del trabajo fluye más rápido”, comenzó indicando el Concejal.

En dialogo con la Seremi de Bienes Nacionales, el Concejal Figueroa, adquirió información respecto a los terrenos de los comités de Chile Chico.

“La Seremi de Bienes Nacionales me señalaba que ya fue traspasado el terreno para el comité Viento Patagón, en este sentido, quedan los trámites internos que deben hacer los servicios y poder avanzar en esto. El comité Rukantu que preside Luisa Chiguay, necesita definir la adquisición de terreno a un privado, recordar que la familia Godoy acá ha puesto su entera disposición, han participado de reuniones, han trabajado de manera conjunta con los integrantes del comité de vivienda, principalmente con la directiva. Pero aquí falta una voluntad final del ejecutivo, de disponer de los recursos y amarrar esta compra, ya que, claramente la familia tiene todo el derecho de vender esta propiedad en un futuro a un privado, de no concretarse esto con vivienda”.

Mario Figueroa, agregó que existe voluntad de apoyar y colaborar en las gestiones para que estas iniciativas avancen, así lo han hecho notar en el Concejo Municipal de Chile Chico, se ha demostrado también con el respaldo de la Consejera Regional Paulina Hernández, pero faltaría mayor celeridad del ejecutivo, recalcó el Concejal.

“Estamos a fin de año, se están cerrando los procesos administrativos, se viene enero y febrero que son meses de vacaciones y todos conocemos que en estos meses mayormente no se mueven presupuestos y tengo el temor que ya en marzo, abril, quizás mayo, nos pille el tiempo y ya con la lentitud de todo esto. Por lo tanto, hago un llamado a la Seremi de Vivienda, que también ponga prioridad acá en Chile Chico. Hemos visto, por decirlo de alguna manera, con enviada sana, porque todos necesitan soluciones habitacionales, como se ha puesto énfasis en Aysén y Coyhaique, pero acá en Chile Chico también hay familias que demandan de su vivienda propia, de que avancen los procesos, que fluyan”.

El Concejal de Chile Chico, calificó como indigna la larga espera que deben tener las familias para concretar el sueño de la casa propia.

“Son años de espera, hoy día es indigno que familias tengan que estar esperando 5, 7 e inclusive 10, 12 o más años, cuando están dadas las posibilidades que estos temas se conversen en los servicios públicos, necesitamos más trabajo de las autoridades sectoriales con los territorios. Los Concejales somos los representantes bases de los territorios, la gente nos elige mediante el voto popular para trabajar por ellos, pero necesitamos en este caso la fluidez, la línea directa para trabajar con las seremias, en este caso de vivienda y urbanismo”.

En tanto, la presidenta del comité de vivienda “Viento Patagón” de Chile Chico, Macarena Almonacid, concordó con el Concejal Figueroa, en lo lento del proceso, la larga espera de las familias y lo cansador que esto significa. “Como directiva del comité Viento Patagón, ya llevamos harto tiempo trabajando para que este sueño de la casa propia se cumpla, se haga realidad. Hemos tenido distintos retrasos, ha sido un trabajo lento, un trabajo cansador, de repente nos sentimos frustrados con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, no hay algo concreto”, señaló la dirigenta habitacional.

Respecto a los avances en los últimos meses, Macarena Almonacid, dijo que, ya tienen el traspaso del terreno, pero que, aspiran a más y donde buscan que las autoridades de gobierno se comprometan a avanzar en algo concreto a partir del año 2023. “Durante el mes de noviembre ya se pudo pasar el terreno de Bienes Nacionales a Serviu, este paso o este logro, lo estábamos esperando hace muchos años y al fin se concretó. Me gustaría comprometer a las autoridades que, ya en marzo de 2023 se empiecen a ver avances, algo concreto, ojalá este sea el año definitivo en que podamos tener nuestras casas”, sentenció la dirigenta.