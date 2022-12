Los derechos que más valoran los ciudadanos en Chile y en la región dicen relación con el Derecho a la Salud, el Derecho a la Educación y el Derecho a la Vivienda.

Coyhaique.- En el marco de la conmemoración del Mes de los Derechos Humanos, la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y DD.HH en conjunto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos realizaron una intervención artística-cultural en inmediaciones de la Plaza El Ovejero en Coyhaique.

En la actividad estuvieron presente los representantes de Derechos Humanos de los servicios dependientes y relacionados del sector Justicia, así también autoridades regionales encabezadas por el Seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro Castro, el Jefe Regional del INDH Joaquín Bizama Tiznado, el Director del Servicio Nacional de Migraciones Israel Villavicencio Chávez y la Directora Regional del Servicio Médico Legal, Catherine Sandoval Marchant.

El Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Samuel Navarro Castro relevó esta instancia indicando que “en conjunto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos el día de hoy hemos conmemorado el Día Internacional de los Derechos Humanos que fue el pasado 10 de diciembre, pero nos parecía significativo hacer una relevancia de este día, la importancia de la promoción, del respeto de garantizar la efectividad del respeto a los derechos humanos por lo tanto hicimos esta actividad pública en la plaza El Ovejero con música, con actividades, con conmemoración, pero también con un compromiso de mantener la defensa de los Derechos Humanos como lo hemos hecho en el pasado, el presente y el futuro porque los derechos humanos tenemos que defenderlos siempre y en cualquier circunstancia”.

Mientras que el Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos Joaquín Bizama señaló que “somos una institucionalidad pública que vela por la promoción y la protección de los Derechos Humanos en Chile por lo tanto era ineludible que pudiéramos no conmemorar esta fecha muy importante para todo el mundo y que dice relación con la firma de la declaración universal de los Derechos Humanos el año 1948, y para nosotros es muy importante porque sin duda que hay situaciones en las cuales Chile se vio enfrentado de violaciones serias de derechos humanos, pero además de eso hoy día tenemos también en democracia situaciones que son vulneratorias de las personas y que son muy importantes de enfrentar y de corregir para que no sigan sucediendo”.

Finalmente, y en cuanto a un balance de lo realizado durante este 2022 en esta materia, Navarro destacó que “hemos hecho diversas actividades en conjunto con el INDH y con otras entidades, tanto como seminarios, difusión, capacitación, actividades públicas, intervenciones urbanas, también trabajo de capacitación con funcionarios públicos para toda aquella población que hoy día es más vulnerable a eventuales vulneraciones de derechos humanos, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, migrantes, diversidad sexual, entre otras, por lo que nos parece importante ir visualizando lo que será el 2023 perseverando en aquellas que nos permitan hacer la promoción, difusión y sobretodo la instalación de este concepto que es una materia permanente y que no debemos sesgar día a día reforzar la importancia y la defensa y promoción de los derechos humanos.”