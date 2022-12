“Date un respiro este fin de año” se denominó el concurso desarrollado por la empresa eléctrica Edelaysen durante octubre y que entregó como premio dos meses de luz gratis a una vecina de Coyhaique.

Coyhaique.- Se trata de Yanela Torres, clienta de la empresa que se inscribió en la nueva Oficina Virtual de Edelaysen, donde además se suscribió a la boleta digital, canales digitales puestos a disposición de las clientes para tener una atención fácil y expedita sin tener que moverse de su casa.

“Emoción, porque justo no estaba y estaba mi pareja. De repente vio que habían unas personas afuera y dijeron que me había ganado esos dos meses gratis. Una alegría porque justo no tenía plata para pagar la luz y contenta que me llega esto. Primera vez que me gano algo” decía emocionada Yanela.

El objetivo del concurso era promocionar los canales digitales de la empresa eléctrica, herramientas que buscan facilitar los trámites de los clientes y mantenerlos informados de manera directa e innovadora sobre el estado de sus trámites, su boleta y interrupciones en el suministro.

Así lo destacó Patricio Raimilla, jefe de servicio al cliente de Edelaysen, explicando que “gracias a la tecnología podemos ofrecer avances importantes, con espacios de información útil para nuestros clientes. Por ejemplo, al suscribirse recibirán una notificación cuando hayamos tomado la lectura de su medidor, o cuando su boleta haya sido emitida para que la pueda pagar por la vía digital, y también se podrá recibir información sobre cortes programados y no programados que afecten su servicio.”

Raimilla agregó que “con la boleta digital, estamos contribuyendo al cuidado del medioambiente, ya que dejamos de imprimir tanto papel. Al tener un documento electrónico somos más sustentables.” sentenció.

• Fanpage de Facebook @Edelaysen

• Línea gratuita 800 600 803

• Mensaje de texto con la palabra LUZ, signo #, seguido del número de cliente al 5022.

• www.edelaysen.cl

• info@edelaysen.cl