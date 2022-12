La medida comienza a regir desde el 1 de enero próximo y ha generado la preocupación de distintos gremios que se verían afectados.

Valparaíso.- Un grupo transversal de diputadas y diputados presentó un proyecto de ley que prorroga para el año 2024 la entrada en vigencia del cobro de IVA para servicios profesionales, esto porque a partir del 1 de enero próximo, una serie de estos servicios deberán pagar este impuesto por primera vez, lo que ha generado la preocupación de distintos gremios que se verían afectados con la medida.

El proyecto, que fue presentada por la diputada Joanna Pérez, contó con el apoyo de los diputados Miguel Ángel Calisto, Alejandro Bernales, Mercedes Bulnes, Femando Bórquez, Ricardo Cifuentes, Miguel Mellado, Marlene Pérez, Marcia Raphael, Jorge Saffirio y Francesca Muñoz.

Según la diputada creadora del proyecto, Joanna Pérez, “así como lo han pedido distintos gremios de profesionales, le solicitamos al gobierno que pueda posponer en un año la entrada en vigencia del pago del IVA. El gobierno no ha querido escuchar, por eso hago un llamado al Ministro de Hacienda que, con este proyecto ingresado de manera transversal, demuestra lo que este Congreso también le está pidiendo al Gobierno, reactivación económica, pero sin estrujar a una clase media que sigue pagando el costo de malas políticas públicas y malas decisiones”.

“Luego de un estallido social y una pandemia, hoy en día se necesitan apoyos, por lo tanto hacemos un llamado a posponer la entrada en vigencia de cobrar el IVA a prestadores de Servicios”, aseguró la legisladora.

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Calisto señaló que “hoy en día muchos profesionales que no tienen ingresos permanentes prestan servicios, ya sea dentales, arquitectura, jurídicos, comunicacionales, entre otros, y lamentablemente hoy el Gobierno está buscando aplicarle un impuesto. Frente a la crisis económica, la crisis inflacionaria no entendemos que gobierno pretenda imponer este impuesto, afectando justamente a la clase media”.

Finalmente, la diputada Francesca Muñoz afirmó que “para nosotros es relevante tomar acciones, porque se está afectando específicamente a la clase media, a los sectores que necesitan el apoyo del Gobierno precisamente en estos momentos difíciles que estamos viviendo como país, donde estamos lamentablemente con una tremenda inflación, donde la canasta básica está llegando a un 27% anual, lo cual son señales que indican que nuestro país está asfixiado y ahogado económicamente”.