A finales de noviembre se realizó en la Región de Aysén la capacitación y certificación en redes de media tensión de 33 kilovoltios, de 11 linieros especializados en el trabajo con líneas energizadas (líneas vivas) del Grupo Saesa.

Por cerca de 10 días, expertos de Avanti International Solutions, empresa estadounidense líder en esta materia, entregaron conceptos y herramientas a linieros del grupo tanto de Coyhaique como de Chiloé, Puerto Montt, Osorno y Valdivia.

Luego de este entrenamiento con líneas que entregan energía a comunidades como Puerto Aysén, Coyhaique, Villa Ortega, Ñirehuao, Arroyo El Gato, Villa Mañihuales, Los Torreones, sector Viviana y alrededores, los 11 linieros fueron parte de la ceremonia de titulación, donde asistieron ejecutivos del Grupo Saesa y autoridades regionales.

El alcalde de la comuna de Coyhaique, Carlos Gatica Villegas, destacó esta capacitación que va en directo beneficio de los vecinos y su calidad de vida.

“Esto es fundamental para mejorar el desarrollo y el suministro, y reducir las horas de intermitencias y mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas que lo necesitan. Agradecemos el compromiso de Edelaysen y el Grupo Saesa, porque hoy día un problema el problema se soluciona de manera íntegra, capacitando a nuestros vecinos que son los trabajadores, y que finalmente repercute de manera directa en mejorar la vida de todos. Sin energía, no hay desarrollo. Sin desarrollo, no hay calidad de vida, y sin calidad de vida, no hay comunidad” dijo Gatica.

Por otro lado, desde la empresa entrenadora Avanti Internacional Solutions, su gerente general Hernán Zúñiga agradeció el compromiso de la empresa, los trabajadores participantes de la especialización y a la comunidad de Coyhaique.

“Beneficia a la comunidad en muchos sentidos. Ahora van a poder intervenir líneas sin necesidad de interrumpir el servicio y de una forma mucho más segura a distancia. Un agradecimiento a Grupo Saesa en general, es una de las distribuidoras eléctricas más innovadoras de Sudamérica, de la región, que cree en su gente, que invierte en entrenar a su personal, a los trabajadores, a su comunidad. Un agradecimiento a los linieros que participaron por su compromiso con el entrenamiento y la seriedad, y en general un agradecimiento a la comunidad de Coyhaique que nos ha tratado de maravilla, muy amable. Un lugar lindísimo y muy contentos” señaló Zúñiga.

Mauricio Cisternas, subgerente de desarrollo operacional de Grupo Saesa, resaltó la experiencia del encargado principal de este entrenamiento, Brady James.

“El trabajo permanente que hubo en terreno, con Brady y el conocimiento que él tiene y la experiencia, yo creo que ese transmitir sus vivencias y experiencias en otras partes del mundo, sirvió para que los linieros adquieran otras habilidades que hoy no tenían, y que pasa principalmente por la actitud, la humildad, y por el servicio hacia los clientes” señaló Cisternas.

Erwin Campos, jefe del área de líneas vivas de Grupo Saesa, resaltó el beneficio que reciben las comunidades con este entrenamiento a operarios de Grupo Saesa.

“Esta capacitación viene en beneficio de nuestros clientes, a la comunidad en general, debido a que permite a nuestros linieros y brigadas, puedan realizar el trabajo en nuestras redes de subtransmisión de 33 Kv, sin que el cliente vea la interrupción de suministro. Entonces esto apunta directamente a mejorar la calidad del servicio y la calidad de vida de nuestros clientes, ya que podemos trabajar sin que vean esta interrupción en la red”.

“Fueron dos años en que estuvo la empresa en conversación hasta que se logró concretar el curso, y bueno, nos sirve para crecer laboralmente tanto en lo personal como en lo laboral” señaló Claudio Díaz, jefe de brigada de líneas vivas de Edelaysen.