Esta empresa se proyecta como una de las primeras tiendas online de la Región de Aysén que se dedica a crear productos textiles útiles, con materiales de calidad, buenas terminaciones y a menor escala para bebés, niños, niñas y crianza.

Coyhaique.- Paulina Figueroa y Camila Rivas son dos madres que, buscando desarrollar un proyecto en común que les posibilitara trabajar de manera independiente y compatibilizar su tiempo laboral con la crianza de sus hijos e hijas, hace casi cinco años dieron vida a Creaciones Nanay, un emprendimiento que ofrece productos hechos a mano para bebés, niños/as y proceso de crianza, desde el nacimiento y hasta aproximadamente los 6 u 8 años.

“Los productos son elaborados por nosotras y también algunos complementarios que hemos ido adquiriendo. Cada uno de ellos son elaborados con telas nobles, de buena calidad, algodones ideales para los niños y también contamos con muchos accesorios y varias cosas que son súper útiles”, indica Paulina, cofundadora de Creaciones Nanay, agregando que “cada producto está directamente relacionado con nuestro rol de madres, siendo nuestra fuente de inspiración la maternidad y la crianza de nuestros hijos. Detrás de cada producto hay un proceso de dedicación, donde creamos y modificamos diseños, seleccionamos materias primas originales y de calidad, y unimos con cariño cada pieza para dar vida a los productos Nanay”, detalló.

Entre los productos que ofrece, se encuentran mudadores portátiles, mantas impermeables, cojines de lactancia, absorbentes reutilizables de lactancia, porta pañales y toallitas, bandanas, gorros, zapatos ergonómicos de tela, juguetes sensoriales de estimulación, y productos decorativos, entre otros. También, cuentan con servicio de asesoramiento para orientar a quienes buscan hacer un regalo para bebés/madres/padres y no tienen tiempo para buscar opciones de regalos.

TIENDA FÍSICA Y VIRTUAL

A través del programa PAR de Corfo Aysén, con foco en emprendimientos liderados por mujeres, pudieron adquirir nuevas máquinas y ampliar sus canales de venta y difusión. “El programa PAR de Corfo fue un tremendo apoyo porque nosotros trabajábamos con máquinas caseras y con el financiamiento pudimos industrializar nuestras máquinas, lo que nos ha permitido hacer los procesos de producción un poco más rápido, mejores, de mucho mejor calidad”.

Asimismo, en el área digital, les permitió abrir una página web. “A través de nuestro sitio podemos mostrar nuestros productos, no solo a quienes viven en la región, si no que también poder llegar a otras regiones del país. Y lo otro súper importante es que nos dio un tremendo impulso para poder abrir otro canal que es una tienda física. Nosotros partimos vendiendo en redes sociales, a través del boca a boca, por WhatsApp, etc. Y hoy tenemos una tienda física donde podemos mostrar nuestros productos, la gente nos puede venir a ver, puede venir a verificar cómo es la calidad y los productos que tenemos y eso ha sido tremendamente bueno para nosotras y para la empresa”, explicó.

Humberto Marín Leiva, director de Corfo Aysén, valoró el trabajo que realizan Paulina y Camila. “Uno de los ejes transversales para la actual administración es visibilizar el rol de las mujeres en diferentes rubros productivos y ofrecer instrumentos que respondan a sus necesidades, teniendo a la vista las inequidades, brechas y barreras que no les permiten el desarrollo en igualdad de oportunidades. Camila y Paulina forman parte de un grupo importante de mujeres que buscan equilibrar su vida familiar y laboral, ofreciendo productos que nacen de su propia experiencia en la crianza de sus hijos e hijas. Ellas han dado importantes pasos y sabemos que en carpeta tienen más ideas. Emprendimientos como Creaciones Nanay nos permite tener más argumentos que sustentan nuestro interés en trabajar por abrir los espacios para que más mujeres se sumen al ecosistema emprendedor regional”.

Finalmente, Paulina hizo una invitación para que más mujeres postulen a las iniciativas de Corfo en el territorio. “Si bien, no todos sabemos cómo generar un proyecto, cómo elaborarlo o cómo escribirlo, las ideas son nuestras y nosotros podemos pedir ayuda. La ayuda existe en todos lados para que tú puedas adquirir estos fondos, porque ¿la verdad? son un tremendo impulso para nosotros. No siempre es fácil emprender, es súper complejo, pero si nos ofrecen las herramientas, yo les invito a que las tomen, porque eso también es súper gratificante y es un impulso para seguir creciendo”, concluyó.