“Existen situaciones pendientes en temas de conectividad, en cuanto a las rutas terrestres… espero también que, la nueva barcaza sea inaugurada por estas autoridades, ya que, se ha postergado por años el tema de la economía, el turismo, afectando a la comunidad”, recalcó el Concejal de la comuna de Chile Chico, Mario Figueroa.

Se conoció a nivel regional que en las próximas horas visitan el territorio autoridades ministeriales, entre ellos, el Ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, representante de un sector clave en temas de conectividad, considerando que en los últimos tres años las familias que viven en la cuenca del Lago General Carrera han debido soportar diversas situaciones que han impedido una real conexión con el resto de la región de Aysén y del país.

Ante ello y tal como lo ha hecho permanentemente el Concejal de la comuna de Chile Chico, Mario Figueroa, valoró inicialmente que el Ministro llegue a la región, afirmando que, “sin duda que se valora la venida a la región de Aysén para atender los temas de conectividad del Ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, no obstante, acá aún quedan temas pendientes que dicen relación con este tema tan sensible que es la conectividad, aún quedan brechas en materia de digital, de telefonía, en materia de nuestras rutas terrestres también. Esperamos que no se baje la guardia, porque el proyecto de la nueva embarcación para complementar esta ruta lacustre entre Ibáñez y Chile Chico, debe avanzar con la premura que se requiere”.

Figueroa, añadió que, “yo soy optimista y hay que ver el vaso medio lleno, creo que este Gobierno tiene grandes ideas, pero hay que concretarlas, hay que ir avanzando, no hay que quedarse en los buenos titulares, sino que, ir dándole continuidad a estos procesos. Espero que la nueva barcaza sea inaugurada por estas autoridades, es un anhelo de muchas personas, porque acá se ha postergado por años el tema de la economía, el tema del turismo, que, si bien es cierto, el Estado de Chile hace lo humanamente posible para que la gente ofrezca un servicio turístico en esta zona, no obstante, sentimos que la conectividad nos ha jugado en contra”.

Hay instancias en las que se debe avanzar en bien de la comunidad, como es la mantención y mejora de las rutas que llegan a las distintas localidades de la comuna de Chile Chico, manifestó el Concejal Figueroa.

“Queremos avanzar durante el 2023 en temas de pavimentación, hay un tema sensible que no hay que olvidar, como es, la ruta 265 y el sector del Paso las Llaves, hay una obra que está proyectada y que el MOP la tiene en cartera, pero hay que financiarla y llevarla a cabo. No podemos estar año a año con esa ruta cortada, la mantención de los caminos debe ser primordial para entregar dignidad a la gente y también a los transportistas de carga y pasajeros”.

El retorno de la barcaza Pilchero, es fundamental, añade Mario Figueroa, ya que, viene a prestar apoyo a las familias que viven en los sectores más apartados en la cuenca del lago General Carrera.

“Vamos a seguir expectantes de que se cumpla con los plazos anunciados para el retorno a la navegación de la barcaza Pilchero, un buque que realiza también una función fundamental de conectividad con pobladores de sectores apartados como El Avellano y otros sectores como Puerto Troncoso y en ocasiones Península Levican. Este buque ya tiene sus años, no obstante, las mantenciones y lo que se nos ha señalado por parte de las autoridades es que, va a volver a navegar en el mes de marzo o abril y eso debe cumplirse. Porque si bien, no son muchos los pobladores que viven en estos sectores apartados, el poder acercar, sacar su producción de sus predios ha sido otro tema relevante que ha sido postergado durante toda esta situación que hemos estado viviendo”.

Finalmente, el Concejal de la comuna de Chile Chico, Mario Figueroa Mayorga, indicó que es de suma importancia fiscalizar que las mantenciones a los buques que navegan por el lago, se hagan como corresponde y de manera permanente. “Vamos a estar muy atentos en nuestro rol de Concejal, de que, se fiscalice, de que se hagan las mantenciones, porque aquí se sentó un precedente y hay que aprender de los errores del pasado. Aquí la empresa que se adjudique la operatividad de las embarcaciones, debe cumplir con los estándares mínimos de exigencia en los contratos y de mantención a las naves que hoy por hoy, juegan un rol fundamental, no tan solo para la conectividad, mantener la calidad de vida de las personas y la productividad económica en este territorio”, puntualizó la autoridad.