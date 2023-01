Si tiene 65 años o más y cumple con los requisitos legales para acceder a la PGU, puede solicitar el beneficio sin importar si aún no se ha pensionado, o si se encuentra trabajando.

Coyhaique.- Una de las grandes diferencias entre la Pensión Garantizada Universal y los anteriores beneficios estatales dirigidos a las personas mayores de 65 años, es que la PGU no tiene entre sus requisitos de acceso el estar pensionado o pensionada.

Si la persona tiene 65 o más años y no se ha pensionado aún, puede postular a la PGU sin inconveniente alguno, incluso si se encuentra trabajando. Esto, siempre que cuenten con su Registro Social de Hogares y cumplan los demás requisitos que exige la ley, tales como acreditar residencia en Chile por 20 años (continuos o discontinuos, desde los 20 años) o no integrar un grupo familiar perteneciente al 10 % más rico de la población (de acuerdo con el Puntaje de Focalización Previsional – PFP), entre otros.

En este contexto, el seremi del Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz Cordaro, llamó a las personas mayores a realizar las consultas. “Como Ministerio del Trabajo y Previsión Social, queremos reiterar que no es necesario estar pensionado para solicitar la Pensión Garantizada Universal, la PGU. Es importante que la persona haga la gestión, muchos dicen: ‘No, no califico. Para que la voy a hacer’ ¡No, hágalo! ¡Consulte! Porque muchas personas piensan que no califican, pero efectivamente sí cumplen con los requisitos y sí califican”, señaló.

La autoridad hizo hincapié en la importancia de consultar y realizar la solicitud de la Pensión Garantizada Universal, incluso si se encuentra trabajando. “Lo importante es dirigirse a la oficina ChileAtiende para resolver cualquier duda o en el portal www.chileatiende.cl. Es importante hacerlo. El monto hoy día para la Pensión Garantizada Universal es de $193.917”, reiteró.

¿Dónde se solicita la PGU?

1. En días hábiles, de lunes a viernes, a través de:

. Videoatención en www.chileatiende.cl o www.ips.gob.cl.

. Sucursales ChileAtiende del Instituto de Previsión Social, IPS.

. Municipalidades.

. También está la opción de las AFP o compañías de seguros, si la persona está afiliada a una de esas entidades.

2. Y todos los días del año, incluidos fines de semana y feriados, en el sitio www.chileatiende.cl, con ClaveÚnica.

En el mismo sitio se puede consultar, previamente, si se cumple con los requisitos para solicitar el beneficio.

Tal como mencionó el Seremi Díaz, el monto máximo de la PGU es de $193.917 (ciento noventa y tres mil novecientos diecisiete pesos).

Otro aspecto importante de señalar es que a los afiliados o pensionados de Dipreca y Capredena no les corresponde este beneficio.

Para resolver dudas sobre la Pensión Garantizada Universal, también se puede consultar en redes sociales @ChileAtiende en Facebook, Twitter e Instagram, o llamando al Call Center 101, de lunes a viernes.