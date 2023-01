Un positivo balance 2022 y una auspiciosa proyección 2023 entregó la Biblioteca Regional de Aysen, tras despuntar la nueva temporada y cerrar el año anterior con 14.094 préstamos de libros a la comunidad.

Su directora, Gloria Carillo, recuerda que fueron los primeros en reabrir en la Región de Aysén, luego de la crisis sanitaria producto del Covid-19: “Partimos funcionando el 2021. Fuimos una de las primeras bibliotecas regionales que pudo abrir a público, considerando las condiciones que había en nuestra localidad. Por lo tanto, el 16 de marzo de 2021 abrimos y empezamos unos días a la semana, después en las tardes, hasta que logramos abrir todos los días. Por lo tanto, el 2022 fue el año en que la gente recién se dio cuenta de que la biblioteca estaba funcionando normal. Y ahora, yo creo que en el segundo semestre, cuando ya se liberó el tema de las mascarillas, la gente empezó a volver más habitualmente”.

Para Gloria, se trata de un período que tiene mucho de reencuentro y nostalgia: “Nos encontramos con la nostalgia de los usuarios que estaban desaparecidos. El 2020 teníamos muchas mujeres que eran futuras usuarias de la ‘guaguateca’ y ahora los niñitos llegaron caminando. Entonces ha sido una época de reencuentro, de nostalgia, de usuarios que ya no están”.

A pesar de estar ubicada en la región con menos densidad poblacional, la Biblioteca Regional de Aysén presenta índices similares a los de la Biblioteca de Puerto Montt, que tiene una densidad mucho mayor. Gloria Carrillo dice que “estamos muy contentos de estar retomando esta normalidad de vernos las caras ya sin mascarillas. Comenzamos el fomento lector casi desde el vientre con más embarazadas. Luego tenemos la ‘guaguateca’ que es para niños de cero a 24 meses, cosa que también podremos retomar los jueves a las 17 horas. Esperamos poder ampliar nuestras actividades de los días sábado; hicimos un plan piloto el 2022 y queremos retomar esa atención”.

El director (s) Regional de Patrimonio, José Mansilla, explicó que “en el caso de la Biblioteca Regional, hemos recuperado la presencia de lectores con la entrega de libros en formato papel para que puedan llevarlos, retirarlos, leerlos y después volver a traerlos. Pero junto con eso también tenemos un servicio de actividades de extensión, donde facilitamos nuestros espacios tanto en el museo como en la biblioteca, para las distintas organizaciones o instituciones que requieran realizar actividades en nuestros espacios”.

Sin duda, el proyecto estrella de los último años en la Biblioteca Regional fue la digitalización de la prensa regional que estaba en formato microfilm y que hoy ya está accesible para investigadores con información que abarca desde el año 1952 hasta 1980. Se trata de un proyecto financiado con el Fondo de Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gloria Carrillo cuenta que esos diarios “son una fuente maravillosa de información, pero el soporte en el cual estaban era muy prehistórico. No había cómo sacar la información de ahí, a no ser que fuera tomándole una foto a la pantalla, que tampoco era muy legible. Ya están en formato PDF completamente asequibles y han tenido un excelente impacto en los investigadores; la idea es continuar con lo que tenemos impreso desde 1980 al 2020 para tener una colección digitalizada de diarios regionales, que no me cabe duda que es la más grande de Aysén”.

La cartelera de 2023 ya comenzó con un Taller de Iniciación en la Robotica, el funcionamiento de la guaguateca los jueves a partir de las 16 horas y un Taller de Truco Infantil preparado para el 9 de enero desde las 10:30 horas.

Toda la programación en https://www.bibliotecaregionalaysen.gob.cl/cartelera.