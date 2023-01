Parlamentario recordó que en la reciente visita del ministro Juan Carlos García, si bien se ratificó que la ruta 7 será objetivo de Estado, hasta ahora no se conoce cómo se llevará adelante el mencionado plan.

Aysen.- Su inquietud manifestó en los últimos días el senador David Sandoval, luego de que, en la visita realizada a fines de diciembre pasado por el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, no se diera a conocer detalles respecto de los alcances y la forma en que se ejecutará el anunciado nuevo plan de Conectividad para la región de Aysén.

El parlamentario recordó que, en septiembre del año pasado, en una reunión con el secretario de Estado donde participaron parlamentarios, alcaldes , concejales y cores, se dio a conocer esta iniciativa, de la cual hasta ahora no se han dado a conocer sus alcances. “Nos señaló (el ministro) que en dos meses estaría listo el plan de conectividad, para venir a la región para rubricar el compromiso. Termina viniendo en diciembre, donde estuvimos todos los parlamentarios, el consejo regional, algunas organizaciones, y todos quedamos esperando el anuncio del detalle del plan de conectividad, pero no lo hubo. Todos quedamos marcando ocupado”, indicó.

Por lo mismo, Sandoval hizo un llamado a “que esta situación se corrija, porque a eso venía el ministro”, si bien reconoció que lo único que quedó claro, y que es trascendente para la región, es que la ruta 7 va a ser un compromiso de financiamiento del ministerio de Obras Públicas. “Al final fue lo único que ratificó de todo lo que habíamos hablado con anterioridad, porque eso había sido un compromiso que se había suscrito con la realización del Presupuesto. Eso significa miles de millones de pesos liberados para la región de Aysén, que ahora deberá poner el Gobierno”, puntualizó.

“De aquí para adelante el gobierno regional, para la ruta 7, ya no va a poner ningún peso, que ya lo habíamos informado y que el ministro lo ratificó públicamente”, agregó, lamentando que no haya mayor información sobre “qué es lo que se va a hacer”.

Lo anterior es relevante, concluyó el legislador, por las necesidades que existen en materia de conectividad en distintos sectores de la región, por ejemplo, en situaciones como las que viven las familias del sector Pangal, en la comuna de Aysén, las que esperan poder resolver sus problemas de conectividad tanto en materia caminera como en infraestructura, a través de la construcción de un puente.