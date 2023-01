Tras la renuncia de la Ministra de Justicia, Marcela Ríos, el diputado y vocero del Centro Democrático Unido, Miguel Ángel Calisto, instó al Gobierno a “corregir el error” y dejar sin efecto los indultos que se aplicaron y dejaron en libertad a 13 personas condenadas por distintos delitos.

Valparaíso.- Según el legislador, “la ministra Ríos asume su responsabilidad política y renuncia al Gabinete, pero el problema no se soluciona, porque el propio presidente, al acoger la renuncia, reconoce que hubo desprolijidad al minuto de cursar los indultos. Lo que el Presente debe hacer y lo que espera la ciudadanía es que se retrotraiga y no se apliquen los indultos a estas personas que han cometido graves delitos, que son delincuentes”.

“Viendo la situación del país, no es posible que el Gobierno indulte a este tipo de personas que son delincuentes. La delincuencia está desatada”, señaló Calisto.

Finalmente, el vocero de la CDU afirmó que “es fundamental que el Gobierno corrija este error, y la forma de corregirlo no es con la renuncia de una ministra, sino retrotrayendo y dejando sin efecto los indultos”.