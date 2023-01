Por lo mismo, valoraron decisión del MOP de financiar construcción de Ruta 7 con recursos de dicho ministerio

Aysén.- Los senadores David Sandoval (Udi), Ximena Órdenes (Ind.), Iván Moreira (Udi), Fidel Espinoza (Ps) y Carlos Kuschel (Rn), hicieron un llamado al Gobierno a poner énfasis en la conectividad de la región de Aysén y de la Provincia de Palena, en Los Lagos, y así lograr el objetivo de unir a Chile por Chile mediante una vía terrestre que no requiera cruzar la frontera o el uso de embarcaciones por vía lacustre o marítima, valorando por ello la decisión del ministerio de Obras Públicas (MOP) de construir la Carretera Austral con recursos de dicha cartera, pasando así a ser un objetivo de Estado.

Los parlamentarios coincidieron en que si bien hoy existe una ruta estructurante a nivel nacional como lo es la ruta 5, que ha permitido una mayor productividad en distintas áreas, ese desarrollo no ha llegado con toda la fuerza que se espera a la provincia de Palena, en Los Lagos, y la región de Aysén, comunidades que se han visto históricamente postergadas, principalmente debido a su condición de Zonas Extremas, con singulares dificultades geográficas y climáticas, lo que se acentúa por la falta de conectividad terrestre con el resto del territorio nacional.

En ese sentido, señalaron que es evidente que persiste una carencia de visión de Estado, que acelere los mecanismos administrativos, técnicos y presupuestarios para conectar la zona sur austral con el resto de Chile, que se refleja en los esfuerzos individuales que año a año se deben realizar a través de las Leyes de Presupuesto del Sector Público, para adquirir los recursos necesarios que permitan continuar materializando obras que apunten a mejorar la conectividad vial.

Los representantes de Aysén y Los Lagos recalcan que hoy no hay ningún gobierno regional, desde Arica a Chiloé, que ponga un peso en la construcción de su ruta estructurante caminera, lo cual hace más relevante el compromiso del MOP para disponer de un Plan de Conectividad Austral, que considera el financiamiento de la ruta 7 como un objetivo de Estado, lo que vendría a dar respuesta a una demanda histórica tanto en Palena como Aysén.

Con ese compromiso, agregaron, se avanza en el anhelo de conectar a Chile por Chile, lo que implica asumir una responsabilidad con el bienestar de todos sus habitantes, quienes durante décadas han debido soportar innumerables complejidades, debido a las precariedades camineras, que muchas veces obliga a sus habitantes a buscar distintas alternativas para realizar una actividad en la zona central del país.

En esa línea, los legisladores enfatizaron en la necesidad de fortalecer los servicios marítimos que complementan el tramo de la “Carretera Austral” y que permiten la conexión con la ruta 5 sur. Hoy, una de las principales dificultades radica en que los servicios marítimos no cumplen con las expectativas de la comunidad, con extensas esperas y con constantes fallas mecánicas de los transbordadores que terminan mermando las posibilidades de que las personas transiten por la ruta 7 y prefieran pasar por Argentina, realizando el tramo “Chile – Chile” tanto desde la región de Aysén, como desde Palena.

Finalmente, indicaron que con ese compromiso ministerial se podrá liberar de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), en ambas regiones, permitiendo focalizar los esfuerzos en las numerosas necesidades que también existen a nivel de conectividad interna en dichas zonas del país.