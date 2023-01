Calisto se trenzó en un fuerte intercambio de palabras con el diputado Mauro González, acusando que “quieren legalizar la intromisión de una región sobre otra”.

Valparaíso.- Durante 3 semanas se entrampó la discusión en la Comisión de Pesca, donde participa el diputado Miguel Ángel Calisto, por una indicación presentada al proyecto de ley que regula la extracción de productos bentónicos por el Diputado de Los Lagos, Mauro González (RN), y que tenía como fin permitir el ingreso de pescadores de la Décima Región a las aguas ayseninas a extraer recursos, sin compensaciones.

La indicación, que modifica el artículo 50 del proyecto de ley que regula la extracción de productos bentónicos, fue aprobada con cinco votos de diputados de la región de Los Lagos, quienes fueron en reemplazo de otros parlamentarios que son miembros regulares de la Comisión de Pesca.

La negativa a la propuesta la lideró el Diputado de Aysén Miguel Ángel Calisto, quien calificó la indicación como abusiva, señalando que “Aysén ha cuidado sus recursos naturales, los ha protegido y no es justo que vengan los pescadores semi industriales de la Décima Región a extraer el recurso. Los ayseninos no tenemos la culpa que en Los Lagos hayan extraído sus recursos sin control”.

Según el diputado en su presentación en la Comisión, “aquí la máquina de la Décima Región ha operado y están con todos los votos para poder votar esta indicación. Estamos empujando para legislar mal, porque esto está quedando poco armónico. La propuesta del ejecutivo, resuelve todo lo que hemos discutido, pero existe una porfía por parte de los diputados de la Décima Región e insistieron con una indicación que permite que entren a depredar a las costas de Aysén”.

“Los diputados de la Décima Región se oponen a los posicionadores satelitales, porque no quieren control del paso de las naves y esto permite que puedan ingresar embarcaciones a realizar pesca ilegal. Que alguien me diga en esta mesa que no existe pesca ilegal. El que me diga eso estaría mintiendo. Las flotas de la Décima, que son semi industriales, van con toda libertad a Aysén sin ningún tipo de restricción, sin compensación”, aseguró.

“Me llama la atención profundamente que el Gobierno no haya hecho una bajada política de esto a sus parlamentarios, entendiendo que esto genera un conflicto social y político en la zona, porque estamos regulando por ley un asunto que debieran acordar los propios pescadores y comités de manejo de la zona. Nosotros en la región de Aysén somos contrarios al ingreso de flotas semi industriales que vayan a extraer recursos naturales, sin pedir permiso”, afirmó el legislador

Por su parte, el diputado Mauro González, señaló que “le digo al diputado Calisto que termine con este discurso de victimización frente a la opinión pública. Acá la Región de Los Lagos le ha entregado millones y millones de pesos a la región de Aysén. Desde el primer momento los diputados de Aysén han sido intransigentes para prorrogar los acuerdos y respetar la historia entre Chiloé y Aysén”.

“El tema del GPS ya se aprobó en esta comisión, entonces el diputado Calisto no puede volver a abrir un debate que está cerrado. El diputado Calisto pareciera que no escuchó al Subsecretario, donde el ejecutivo igual va a proponer abrir una puerta para poder conversar, pero el diputado Calisto no está con disposición”, señaló González.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Calisto afirmó que “es fácil decir que nosotros no hemos querido llegar a acuerdo, después de aprobar una indicación donde se establece que van a pasar con todo a depredar, llevarse a su zona los recursos sin compensación, dejando basura. Ya nos pasaron la máquina y es super fácil decir somos que somos intransigentes si no queremos dialogar en sus términos”.