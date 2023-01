El parlamentario aseguró que no participará de la reunión, porque no valida la forma de la autoridad de querer dialogar tras aprobación de indicación que perjudica a Aysén.

Valparaíso.- Como una “insolencia y una falta de respeto” calificó el diputado Miguel Ángel Calisto la visita del Subsecretario de Pesca a la Región, argumentando que la autoridad nacional se reunirá sólo con algunos dirigentes de la pesca y que su viaje no fue avisado con la suficiente antelación para asegurar la participación de los parlamentarios y demás pescadores.

Recordemos que la semana pasada, en el marco de la discusión del proyecto que regula la extracción de recursos bentónicos, fue aprobada una indicación que permite a los pescadores de la Décima Región ingresar a aguas Ayseninas a extraer este tipo de recursos. Esto habría motivado la visita del Subsecretario a la zona.

Según el diputado Miguel Ángel Calisto, “se trata de una visita entre gallos y media noche, porque no le avisó a nadie y nos enteramos recién ayer. Las autoridades de Santiago claramente no conocen el litoral de Aysén, porque no pueden organizar una reunión de un día para otro, entendiendo que hay pescadores que son directamente afectados por la indicación aprobada en el proyecto de recursos bentónicos, y que son de de Islas Huichas, Gala, Gaviota o Melinka, que no van a poder estar porque esto se organiza a última hora y no tienen cómo llegar”.

“Nos parece que esto es una insolencia, luego que el propio subsecretario y el Gobierno fueran cómplices con los parlamentarios y la flota pesquera de la Décima, para garantizar que ellos puedan acceder a la Región de Aysén y extraer el recurso y venderlo en el mundo. Esto es una falta de respeto con la región, estamos hipotecando el futuro de los hijos de Aysén, de la gente del litoral”, aseguró Calisto.

Calisto planteó que “lo que hace el subsecretario es venir a dividirnos, se reúne con unos, con otros y se va, solamente para cumplir. Eso no lo vamos a aceptar, no vamos a validar este proceso y esta forma de reunirse. Aquí necesitamos que esta autoridad se reúna con todos los dirigentes de la pesca, los que están realmente afectados por esta indicación que han presentado los de la Décima Región para venir a depredar nuestros recursos bentónicos”.

“Si mañana llega la flota de la Décima Región a Aysén, en seis meses nos quedamos sin luga, sin, erizos, sin almejas. Es fundamental que acá entendamos el problema que estamos teniendo de fondo. Hago un llamado a todas las autoridades regionales a que actuemos en conjunto, más allá de las diferencias políticas, que aquí ya dan lo mismo, porque estamos hablando de la defensa de los recursos de Aysén. Yo no voy a participar de estas actividades con el Subsecretario, porque no voy a validar la forma en cómo él quiere dialogar con la región de Aysén”, indicó.

Finalmente, el legislador señaló que “los recursos pesqueros son tremendamente importantes para la región, representan el 40% de la actividad económica de Aysén. Es el motor económico que mueve y ayuda a las distintas comunas, incluso las que no son del litoral. Acá tenemos que dar una lucha regional en esta materia, mantenernos unidos, podemos tener diferencias, pero tenemos que unirnos para defender nuestros recursos”.