La casa de estudios estatal alcanzó casi 500 postulaciones a las ocho carreras de pregrado que imparte en sus campus en Coyhaique.

Coyhaique.- El día de ayer se publicaron a nivel nacional los listados de seleccionados y seleccionadas y las listas de espera para ingresar a las universidades que componen el sistema centralizado de admisión. En esta oportunidad, la Universidad de Aysén dobló el número de postulaciones efectivas llegando a casi los 500 postulantes.

Al respecto, David Vásquez, coordinador de Admisión de la Universidad de Aysén valoró el resultado del proceso para este año. “Estamos muy contentos con el resultado de las postulaciones del año 2023, las que se duplicaron en comparación al año anterior respecto a la cantidad de estudiantes que realizaron una postulación válida, es decir, que alcanzaron los requisitos para poder postular a carreras. “En prácticamente todas ellas alcanzamos 100% de postulantes de acuerdo a las vacantes que tenemos y una gran cantidad de estudiantes postularon dentro de sus primeras tres preferencias a la Universidad de Aysén, lo que quiere decir que muy probablemente, en los tres días de matrícula, ellos la van a concretar y van a incorporarse definitivamente a nuestra universidad”, destacó.

A su vez, Vásquez especificó la procedencia de los postulantes a la UAysén. “Más del 90% de los estudiantes que postula por admisión regular son de la Región de Aysén y cuando sumamos a los de admisión regular y admisión especial llegamos prácticamente el 95%. No obstante, este año también es notable que postularon estudiantes de la Región de Magallanes, de O’Higgins, cuatro postulantes de la Región del Maule y de la Región Metropolitana, así como algunos estudiantes del norte del país como la Región de Antofagasta. La universidad también está abriendo sus puertas a los que vienen de otras localidades de otras regiones”, declaró.

Respecto al proceso de la Admisión Especial, el Coordinador de Admisión UAysén también recalcó los positivos números de interesados. “Bueno, lo primero es decir que la Admisión Especial aumentó en cuanto a sus postulaciones en un 50% en relación a lo que ocurrió el año pasado año. Tenemos 30 vacantes admisión especial y por lo tanto, con esta vía se cumple un sueño un sueño familiar, un sueño personal de poder ingresar a la educación superior, donde en este caso se miden méritos diferentes a los que necesariamente se miden en la prueba de acceso a la educación superior; entonces los seleccionados y seleccionadas cuentan con tremendas cualidades personales que les van a permitir seguramente también tener una trayectoria exitosa y el abrir las puertas para ellos también es un logro para nosotros como Universidad”, enfatizó David Vásquez.

En cuanto al proceso de matrículas que recién comienza, David Vásquez entregó los antecedentes necesarios para que los seleccionados y seleccionadas lleven su proceso exitosamente. “Comenzó proceso de matrículas UAysén, desde el día 18 de enero los estudiantes que quedaron seleccionados por vía regular vía especial, vía Pace y BEA se podrán matricular hasta el viernes 20 de enero hasta las 18 horas, si no lo hacen también tenemos una gran cantidad de listas de espera de estudiantes que seguramente están esperanzados en poder alcanzar cupos, por lo que el 20 de enero en la noche o a más tardar el día sábado 21 a primera hora, se contactará a quienes pueden ser convocados a matricularse por correo electrónico o llamado telefónico. Si alguno de los seleccionados en lista de espera no recibe una llamada o correo telefónico o no aparecen las publicaciones oficiales de la página web de la universidad todavía no puede venir a presentarse a la universidad, lo quiere decir que una de las posibilidades es que los siguientes días a la lista la lista de espera corre y eso ocurre”, puntualizó