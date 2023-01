Puerto Raúl Marín Balmaceda, Lago Verde, La Junta y Puyuhuapi, localidades del norte de la región de Aysén, fueron parte del itinerario que cumplieron los equipos de Hospital Digital y Atención Primaria del Servicio de Salud Aysén (SSA), para capacitar a técnicos en enfermería de nivel superior (TENS) e igualmente dar a conocer a la comunidad las prestaciones médicas de la estrategia digital implementada por el Ministerio de Salud, que busca acortar las brechas de atención, el acceso, calidad y continuidad.

Aysén.- “Muy interesante, especialmente para nosotros las comunidades alejadas, así que contenta y lo vamos a transmitir a la comunidad, a la junta de vecinos y contarle de estas ofertas que nos hacen para poder estar mejor conectados, informados y con más ayuda médica”, señaló Luisa Ludwig, de la Junta de Vecinos de Puyuhuapi.

Esta modalidad consta de un conjunto de prestaciones de telemedicina centrada en las personas e integrada con la red asistencial y atención primaria.

Leandra Provoste, vecina de Lago Verde, agregó que “es importante reconocer estos avances en salud y que la gente se acerque a la posta y haga las consultas que tenga que hacer, porque van a tener un médico presente, aunque sea a través del computador y les va a diagnosticar, sus medicamentos van a ser dados como corresponde. La atención muy buena, me gustó, da seguridad como usuaria. Así que feliz con los avances, que son muy importantes”.

Provoste fue la primera atención en la posta de Lago Verde, junto a su hijo y se mostraron satisfechos por la oportunidad de ser atendidos vía remota por médico.

“Muy contenta y muy agradecida por este gran regalo que recibimos de este hospital digital, es un tremendo avance para nosotros que estamos tan aislados y más de una vez nos hemos sentido abandonados y ahora sentimos que somos parte y que las autoridades piensan en nosotros en salud”, expresó Yenny Uribe, presidenta Junta de Vecinos de Lago Verde.

La misión del Hospital Digital es apoyar y dar eficiencia al sistema sanitario facilitando el acceso, oportunidad, calidad y la continuidad de atención de salud del país, mediante un Modelo de Atención Digital, con enfoque familiar y comunitario, orientado a proporcionar servicios de salud a través de la implementación de estrategias digitales, para mejorar la equidad y utilizar la información para la gestión pública.

“Para Hospital Digital es un agrado estar en las zonas más aisladas, sobre todo en la región de Aysén, donde sabemos que hay problemas de acceso a la salud, por la lejanía geográfica. En esta oportunidad capacitamos a los TENS (Técnicos de Enfermería de Nivel Superior) para presentar a usuarios a medicina general mediante telemedicina sincrónica, es decir, en tiempo real. Por lo tanto, van a contar con médicos de 08:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y además acceder a ofertas de especialistas como dermatólogo, nefrólogo, diabetólogo y geriatra”, manifestó Jenny Obando Latorre, referente Hospital Digital.

Entre tanto Sandra Tapia de la Peña, referente de Atención Primaria, complementó advirtiendo que se trata también de el acceso a fármacos en localidades rurales de la región. “Con la finalidad de otorgar una atención oportuna y de calidad, la dirección de atención primaria del Servicio de Salud Aysén, en conjunto con el Hospital Digital han instalado esta estrategia en algunas de las 27 postas de la región, con la finalidad de entregar acceso y oportunidad de la atención médica de nuestros usuarios en los lugares más alejados, teniendo la posibilidad de optar a fármacos y procedimientos y en caso de requerirlo, tener acceso además a la atención secundaria”, precisó.

Entre las prestaciones médicas se encuentran: resoluciones listas de espera ginecología, obstetricia y dermatología, atención psicológica, nefrología, geriatría, patología oral, mamografía, fondo de ojo, entre otras.

TENS

Braulio Lema, TENS de la Posta de Salud Rural de Puyuhuapi, añadió que “me pareció excelente para tener un respaldo en caso de cualquier urgencia, poder consultar, porque muchas veces y debido a la lejanía tenemos que llamar vía telefónica, donde no es lo mismo que un médico nos vea a través de una cámara y darle una mejor atención al usuario”.

Su colega de Lago Verde, Rosy Cadagán, explicó que “es muy importante para acercar la plataforma digital y es un apoyo para nuestros pacientes y que un médico pueda diagnosticar y dar un tratamiento y rehabilitación para nuestros pacientes, que es muy importante y no tener que viajar a otras localidades”.

La visión del HD es ser un modelo digital innovador, que favorezca la resolución de problemas de salud pública a través del uso de la tecnología, fomentando la equidad, la satisfacción usuaria y fortaleciendo la Red Asistencial, generando un impacto positivo a nivel nacional.

Luis Millán, también TENS de la posta de Lago Verde, complementó agradeciendo esta posibilidad de interactuar con profesionales médicos. “Agradezco esta iniciativa del servicio de salud Aysén y el trabajo mancomunado de funcionarios y atención primaria y agradecer la preocupación por una localidad con muchos adultos mayores, que necesita apoyo y uno se siente acompañado en el ámbito legal en la atención del paciente, porque los atiende un médico y además el gobierno llega a las comunidades que se sienten respaldadas”, remató.