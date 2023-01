“La visita de un presidente siempre es un hito fundamental y debería ser un hito súper importante para la región de Aysén”. Así lo señaló el senador David Sandoval al referirse a la visita que realizará este miércoles y jueves a la región el presidente Gabriel Boric.

Aysén.- Sandoval señaló que se trata de la posibilidad que tienen todas las organizaciones sociales de la zona de tener un encuentro con el Primer Mandatario y plantearle las inquietudes en distintos ámbitos. “Esperamos que la visita tenga ese sentido”, indicó, agregando que también “es una tremenda oportunidad para decirle al presidente cuáles son nuestras mayores dificultades”.

El parlamentario reiteró la importancia que tiene la conectividad para la zona, más aún considerando el compromiso del ministro del MOP, Juan Carlos García, en cuanto a que la construcción de la ruta 7 será un compromiso de Estado, a partir del año 2024. “Pero en esa decisión, necesitamos saber de qué monto y plazos estamos hablando. Para el tren a Valparaíso, el presidente anunció una importante inversión (US$ 1.320 millones) y definió un plazo de 7 años y nosotros en la región necesitamos algo similar, porque no nos cabe duda que gran parte de las limitaciones, el bajo nivel de desarrollo, el bajo impacto que tiene la región en el contexto de productividad del país está fuertemente radicado por no tener un camino eficiente”, subrayó.

Otro tema relevante es el desarrollo de las capacidades productivas de la región de Aysén, para lo cual considera necesario “perfeccionar los instrumentos como el DFL 15, el 889, e incluso aún más tenemos una ley que crea la zona franca en Puerto Aysén”.

A esto se suman otras dificultades propias de la zona, como los caminos secundarios, la falta de suministros de servicios básicos en todo el litoral, entre otros. “La visita de un presidente constituye una gran oportunidad y debe transformarse en una gran posibilidad si ésta tiene materias concretas (que anunciar)”, recalcó.

Por lo mismo, dijo no tener dudas “que todos los sectores habrán informado sobre las falencias que tenemos como región”.

“Esperamos que sea una visita fructífera para los esfuerzos de desarrollo y llevar calidad de vida en todos los rincones de Aysén”, concluyó.