El diputado del Centro Democrático Unido, Miguel Ángel Calisto, acusó una mala gestión por parte de la Junta Nacional de Ayuda Escolar y Becas, Junaeb, esto por el retraso en el proceso licitatorio de distintos beneficios, como la beca de alimentación Baes y las becas TIC, que entregan computadores a niños de séptimo básico, por lo que aseguró que recurrirá a la Contraloría para que se pronuncie por posibles irregularidades en estos procesos.

Valparaíso.- Con respecto al Programa de Alimentación Escolar, PAE, que entrega raciones de alimento a cerca de un 20% de los niños de colegios municipales y subvencionados del país, el proceso licitatorio comenzó de manera tardía, por lo que no se podría contar con este beneficio desde el primer día de clases en las regiones de coquimbo, Magallanes, la Araucanía y siete comunas de la Región Metropolitana.

En relación a la beca Baes, la licitación fue declarada desierta, por lo que se espera que la continuidad del programa implique una licitación directa. Con respecto a la entrega de computadores, aun no se realiza el proceso licitatorio, lo que hace muy difícil la entrega de estos aparatos durante el primer semestre del año.

Según el diputado Calisto, “hemos visto una mala gestión por parte de la Junaeb a nivel nacional. A la fecha no se ha realizado la licitación del a tarjeta Baes, que es el beneficio de alimento para los estudiantes universitarios. Esto implica que esta tarjeta no va a estar disponible en marzo, cuando se inicia el año académico 2023”.

“Esto significa que la Junaeb tendrá que hacer un trato directo, una situación absolutamente irregular entendiendo los procedimientos del Estado. No solamente ese es un problema, también hemos visto que hay atraso con la alimentación escolar, porque tampoco se han cumplido los plazos de las licitaciones. Esto quiere decir que en marzo tampoco vamos a tener alimentación en muchos establecimientos del país, en la Araucanía, Magallanes y la Región Metropolitana, entre otros lugares”, señaló.

Calisto agregó que “a esto tenemos que sumarle el problema de los computadores, porque tampoco han hecho la licitación. Es altamente probable que los laptops no le lleguen a los niños durante este primer semestre, lo que me parece algo muy lamentable”.

Finalmente, el diputado Calisto señaló que “por todos estos motivos, recurriré a Contraloría para que determine si existen irregularidades en los procesos que está llevando a cabo Junaeb, y que debido a una mala gestión, afectarán de manera directa a miles de niños y jóvenes, y por ende, a sus familias”.