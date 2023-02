En Puerto Cisnes se realizó la ceremonia de cierre y certificación de emprendedores y emprendedoras de las comunas de Cisnes y Lago Verde, quienes finalizaron exitosamente las distintas etapas comprendidas por el programa Emprendamos, financiado por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS y ejecutado con apoyo de Chelenko Consultores.

Los y las participantes del programa Emprendamos Avanzado y Emprendamos Semilla para familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, pudieron financiar un plan de negocios para comprar herramientas e insumos, junto con recibir asesoría técnica personalizada y capacitaciones para optimizar el funcionamiento de sus emprendimientos.

Fueron un total de 60 usuarias y usuarios los que concluyeron satisfactoriamente esta instancia formativa, dirigida a personas con características emprendedoras, que tienen una idea de negocio o para quienes tiene un negocio en funcionamiento y lo están consolidando.

María Pate Peña, usuaria del programa Emprendamos Avanzado y pescadora artesanal de Puerto Gala, viajó para poder estar presente en la ceremonia de certificación y aseguró que “fue súper importante la intervención porque me ayudó a implementar la idea de negocio que yo tenía, con los materiales y las herramientas necesarias para seguir desarrollando mi emprendimiento. Yo trabajo en fibra de vidrio, reparación y mantención de embarcaciones. He trabajado haciendo parches pequeños en lanchas y ha resultados súper bien. Gracias a este proyecto me llegó nuevo material y para el verano tengo harto trabajo”.

La Directora Regional del FOSIS en Aysén, Fernanda Leiva Muñoz, destacó que la instancia “fue una ceremonia muy emotiva y reflejó sustancialmente el trabajo que se realiza en estos programas. Los emprendedores y emprendedoras dedican mucho esfuerzo y tiempo en las capacitaciones y talleres, como bien decían ellos, con algunas inseguridades, pero logran ver los avances que tienen a través del acompañamiento que entrega este programa del FOSIS. Estamos muy contentos y queremos seguir trabajando en estas comunas para continuar apoyando a sus emprendedores y emprendedoras”.

Cabe mencionar que, en estos programas de emprendimiento, financiados por el FOSIS, participaron usuarios y usuarias de Lago Verde, Puerto Cisnes, La Junta, Puerto Raúl Marín Balmaceda, Puerto Gala, Puerto Gaviota y Puyuhuapi.