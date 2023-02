Una gran cantidad de visitantes llegaron hasta Chile Chico producto del evento artístico organizado por la Municipalidad y que consideró la presentación de artistas nacionales e internacionales, concitando el mayor interés de la ciudadanía, la participación en el festival de la voz de intérpretes como Pailita, Polima, Los Charros de Lumaco, la Rosa, Princesa Alba, la Combo Tortuga, entre otros.

Chile Chico.- Debido a este evento se coordinó la mesa de seguridad publica liderada por el Delegado Presidencial Provincial de General Carrera, Cristóbal Barceló, quien puso en valor el adecuado comportamiento de la comunidad y de quienes llegaron hasta Chile Chico, informando que, tanto en el ingreso por el sector argentino como también vía lacustre, no hubo mayores inconvenientes, gracias, además, al trabajo del personal del paso fronterizo Jeinimeni, como así también, Carabineros y personal de la Armada.

Precisamente al zarpe y arribo de la barcaza Tehuelche, se realizó un minucioso operativo, para evitar el ingreso a la ciudad del sol de elementos prohibidos. Tal como lo dio a conocer el Capitán de Puerto del Lago General Carrera, Teniente Camilo Cifuentes.

“Se efectuó un operativo liderado por la Capitanía de Puerto del Lago General Carrera junto a la Tercera Comisaria de Carabineros de Chile Chico. El objetivo de este operativo fue realizar un control sobre las personas que estuvieron navegando o desplazándose hacia la comuna de Chile Chico, en el marco del festival de la voz. El operativo contó con el apoyo del can de la Gobernación Marítima de Aysén, como así también un can del OS 7 de Carabineros”.

El oficial de la Armada, agregó que, “el objetivo del operativo fue detectar el porte o tráfico de sustancias ilícitas a bordo de la barcaza, durante la recalada a la rampa fiscal de Chile Chico. El balance de esta actividad fue bastante positivo, dado que, se pudo detectar en algunos pasajeros el porte de sustancias, lo que obviamente contribuye a desincentivar el tráfico de estos elementos”.

Por último, el Capitán de Puerto del Lago General Carrera, Teniente Camilo Cifuentes, informó que durante el mes de febrero se va a trabajar nuevamente con el can detector de drogas, como así también, se mantendrán las fiscalizaciones en el borde costero de Chile Chico, ante el consumo de alcohol y vehículos que ingresan al sector.