En el marco del inicio de la “Década de las Mujeres Rurales”, hito celebrado por la Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Rurales (REDLAC), la Gobernadora Regional de Aysén, Andrea Macías Palma, fue invitada por la organización internacional para convertirse en embajadora y representante chilena de este proceso, que tiene como objetivo la búsqueda de una a “Declaración Oficial” por parte de tomadoras y tomadores de decisiones, a nivel regional y mundial.

Aysén.- La REDLAC fue fundada en San Bernardo, Argentina, en el año 1990, y está integrada por más de 200 organizaciones de mujeres rurales de: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Cuba, Costa Rica, Colombia, Chile, Guatemala, República Dominicana, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, la asociación latinoamericana dio inicio a la “Década de las Mujeres Rurales: Sembrando, Cultivando y Cosechando Igualdad”, y con ello se resolvió la designación de embajadoras como personas clave de este importante proceso, donde se releva la soberanía alimentaria, el empoderamiento, la participación ciudadana de las mujeres rurales frente a la crisis pandémica Covid-19 y la implementación de políticas públicas con enfoque de género y ruralidad, para eliminar la pobreza y las brechas de género en zonas rurales.

“La nominación como embajadora de la Década de las Mujeres Rurales, que hemos emitido vía oficio a la señora Andrea Macías, Gobernadora de la Región de Aysén, corresponde a un proceso que lo venimos llevando a cabo desde 2012 de manera abierta y pública como pronunciamiento de las mujeres rurales de Latinoamérica y El Caribe (…) es una mujer que está haciendo una gestión con rostro y corazón, en homenaje a las mujeres rurales de Chile y de Latinoamérica. Felicitamos esa voluntad humana, técnica y política de la señora Gobernadora, y nos sentimos honradas que haya aceptado nuestra petición”, expresó la secretaria ejecutiva de la Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Rurales, Luz Haro.

En este contexto, la Gobernadora Regional de Aysén fue invitada a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante la segunda semana de marzo de 2023, donde participará como expositora y como miembro de la Comitiva Oficial de Chile de la CSW67 (67th Session of the Commission on the Status of Woman).

“Es un honor representar a las mujeres rurales de la Región de Aysén y de todo Chile finalmente, en una instancia tan importante para compartir experiencias con mujeres de todo el continente y así potenciar nuestro trabajo para acabar con la violencia y las brechas de género en la ruralidad. Con encuentros como estos avanzamos en un cambio de paradigma, algo que buscamos desde hace muchos años, pero donde aún hay un largo camino que recorrer, y en eso tenemos que reconocer también el trabajo de las grandes mujeres que nos antecedieron en esta lucha y que labraron esta ruta que hoy continuamos”, señaló la Gobernadora Regional Andrea Macías Palma.

Encuentro en la Región de Aysén

En medio del aniversario se eligió a Chile como el país sede del quinto Encuentro de Mujeres Rurales de Latinoamérica y El Caribe (V ENLAC). Este evento se realizará en la Región de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, desde el 24 al 28 de abril de 2023. La Reunión será organizada por el Gobierno Regional de Aysén, la Universidad de Aysén, Sernatur, la Fundación para la Superación de la Pobreza, la A.G. Mujeres Campesinas de la Región de Aysén y por la Municipalidad de Coyhaique.

Durante la semana, se abordarán las siguientes temáticas: i) Tierra, Producción, Trabajo y Turismo Rural; ii) Agua, Nacimiento, Vida y Muerte; iii) Violencia y Derechos; iv) Participación Ciudadana y Política de las Mujeres Rurales; v) Comunicación Comunitaria y Tecnologías de la información y de la Comunicación (TIC); vi) Medio Ambiente y Cambio Climático.

La metodología del encuentro considera para cada uno de estos temas una conferencia magistral otorgada por personas de trayectoria académica. El evento también considera un espacio denominado “Encuentro de Culturas”, donde se busca fomentar la integración, socialización e intercambio entre las participantes de los distintos países. Se contempla la realización de una feria relacionada con turismo rural, comercialización, arte y cultura de forma de potenciar áreas culturales, productivas e identitarias para las mujeres rurales.