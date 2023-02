En el marco de la visita del Subsecretario de Energía a Aysén, el diputado Miguel Ángel Calisto instó al ejecutivo a crear un subsidio de electricidad para beneficiar a las familias que viven en las zonas más aisladas de la región, asegurando que los altos costos que se pagan en estas zonas “es una desigualdad que no se puede permitir”.

Aysén.- Según el legislador, “tuvimos una reunión donde pudimos revisar algunas propuestas legislativas que vamos a emprender durante este año 2023 para buscar rebajar el costo de la tarifa kilowatt hora de los sistemas medianos de la región, particularmente Coyhaique, Puerto Aysén, Cochrane, Chile Chico y Cisnes, que se va a incorporar a estos sistemas medianos”.

“También planteamos la necesidad de atender una preocupación que afecta a los habitantes de sectores más alejados, como Islas Huichas, Villa Amengual, Tapera, Gala, Gaviota, que son localidades donde se paga sobre 300 pesos el kilowatt hora, mucho más de lo que se paga en Coyhaique, y por supuesto también mucho más de lo que paga un usuario en Santiago. Esta es una desigualdad que no se puede permitir”, indicó.

Calisto agregó que “por estos motivos es fundamental que existan medidas paliativas, como los subsidios, hasta que no tengamos en esas localidades una solución más a largo plazo, como generación de energías renovables no convencionales o algún otro sistema eficiente que permita rebajar el costo de la generación”.

Finalmente, el legislador indicó que “soy partidario de aplicar subsidios a estas localidades para que el precio de kilowatt hora no sea tan alto, y así podamos rebajar el costo energético para las localidades más aisladas de la región. En estos momentos, las familias que viven en las localidades más alejadas pagan mucho por la energía, y eso es una desigualdad tremenda tomando en cuenta el rol que cumplen viviendo en estas zonas alejadas”.