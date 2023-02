Los usuarios y usuarias recibieron su certificación tras haber concluido exitosamente las distintas etapas del programa Emprendamos Avanzado, donde recibieron capacitación, asesoría y financiamiento.

Coyhaique.- El programa Emprendamos Avanzado cuenta con el financiamiento del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y en esta oportunidad, permitió la intervención de 25 personas de la comuna de Coyhaique, gracias al apoyo en la ejecución de Chelenko Consultores.

Los y las participantes pudieron fortalecer sus emprendimientos gracias a la capacitación, asesoría técnica, acompañamiento y el financiamiento de un plan de negocios, que permite a los usuarios y usuarias del programa adquirir herramientas, maquinaria e insumos para desarrollar sus negocios y aumentar sus ingresos.

Wilmary Paredes tiene un centro de estética llamado Venespa en Coyhaique y aseguró que la intervención del programa Emprendamos “la verdad fue muy enriquecedora porque como emprendedora me ha ayudado en lo personal y profesional. Me ayudó a llevar las riendas de mi empresa, en como debo administrar. El apoyo de la consultora fue muy bueno ya que nos explicaron muchas cosas en las cuales tenía dudas y que hoy pongo en práctica en mi negocio y me ha resultado de manera muy positiva”.

La Directora Regional del FOSIS en Aysén, Fernanda Leiva, destacó la instancia de certificación y sostuvo que “estuvimos en la ceremonia de cierre del emprendamos avanzado con nuestros usuarios y usuarias de la comuna de Coyhaique, muy contentas por el gran grupo que se formó, porque se nota un potencial muy grande en estas emprendedoras y porque también contamos con la presencia de la Directora Regional de SERCOTEC, con quien estamos realizando un trabajo conjunto y colaborativo en beneficio de nuestras usuarias y usuarios.”

Nelly Vargas, Directora Regional del SERCOTEC en Aysén, aseguró que “hoy día estamos trabajando de manera coordinada con la Directora Regional del FOSIS para generar frutos en pos de beneficiarios, tanto del FOSIS como de SERCOTEC y la idea es seguir trabajando juntos y para eso estamos articulando nuevas acciones para este 2023, tanto con Centros de Negocio como a través de los usuarios del FOSIS que están en el Emprendamos Avanzado.”

La Concejala de Coyhaique, Yohana Hernández, participó en la actividad y manifestó que “en representación del Alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica y del Honorable Consejo, para nosotros es una gran oportunidad venir y compartir con grandes mujeres que están emprendiendo. El FOSIS es una institución que ayuda a las familias más vulnerables de la región de Aysén, así que felicitamos la gran labor que cumplen, especialmente, en esta comuna.”

El programa Emprendamos Avanzado apoya el desarrollo de un negocio que ya se encuentra en funcionamiento, potenciándolo con herramientas para optimizar su gestión y aumentar la generación de ingresos.