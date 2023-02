Una nutrida agenda de trabajo cumplió recientemente la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Paulina Ruz Delfín. en la comuna de Río Ibáñez, donde realizó visitas a terreno y sostuvo reuniones con los integrantes de los comités “Tehuelche”, de Puerto Ibáñez y “Ayelén”, de Villa Cerro Castillo.

Ibáñez.- En una primera instancia la autoridad sectorial se reunió con la directiva e integrantes del comité “Tehuelche”, a quienes se entregó información actualizada sobre los pasos que deben cumplir para seguir avanzando con mayor celeridad en el camino hacia su casa propia.

El encuentro fue valorado por la presidenta del grupo, Monserrat Alegría Donke, quien destacó la presencia de las autoridades en terreno. “Fue muy buena porque nos sacaron de hartas dudas, nos están ayudando bastante en el tema de cómo hay que seguir, cómo tenemos que hacer, de los tiempos de cada etapa, en fin, nos aclararon las dudas que teníamos y de esa forma nos ayudaron bastante. Es bueno además que vengan las autoridades a vernos para mantener siempre un contacto estrecho y estar informados sobre los avances en el trabajo que vamos llevando con nuestro comité”, manifestó.

Por su parte la Seremi de Vivienda, Paulina Ruz, expresó su satisfacción de trabajar en los lugares más apartados, ya que el mandato presidencial es estar en terreno y descentralizar la atención dentro de la región y de las mismas comunas. “Para nosotros este encuentro es muy significativo. El comité Tehuelche está integrado por 16 familias de Puerto Ibáñez a quienes dimos información de cómo seguir avanzando en pos de poder adelantar procesos en su proyecto habitacional, ya que llevan bastante tiempo y no había tenido mayores avances. Frente a eso hicimos un plan estratégico con ellos, para poder juntarnos regularmente y obtener avances importantes”, precisó.

En un segundo encuentro, las autoridades se reunieron con las familias del Comité “Ayelén” de Villa Cerro Castillo, a quienes entregaron buenas noticias respecto del resultado de los estudios del terreno donde a mediano plazo proyectan construir su anhelado proyecto habitacional.

“En el caso del comité Ayelén son 40 familias a quienes les entregamos la buena noticia de que teníamos los resultados de las mecánicas de suelos. Esto es muy significativo para nosotros porque por una parte la conclusión señala que se pueden hacer viviendas allí, pero además al estar tan rápido el resultado nos adelanta los procesos en más de un año. Entonces finalmente con esto hacemos las gestiones para acompañar a las familias y descentralizar los recursos, pero también por la gestión en terreno que en este caso fue acompañado por la senadora Ximena Órdenes y nuestro Delegado Presidencial Provincial, Cristóbal Barceló, donde nos comprometimos a seguir acompañando a las familias como lo hemos hecho en el resto del territorio de nuestra región”, indicó la Seremi de Vivienda Paulina Ruz.

Por su parte la presidenta del comité Ayelén, Melisa Reskin, se mostró feliz con la buena noticia, que los motiva para seguir avanzando con fuerza en el cumplimiento de los objetivos. “La verdad estamos más que contentas, porque habíamos perdido la ilusión de decir que las cosas iban a salir rápido, así que es un tremendo avance para nosotros y estamos felices, qué más podemos decir. Somos aproximadamente 40 familias, hace siete años cuando empezamos éramos como 25. Lo que más no tiene contentas es que pensábamos que el proceso iba a demorar más, entonces con esto conseguimos un tremendo avance y con todo este apoyo Dios quiera que ya pronto podamos tener nuestra solución definitiva”, manifestó.

Similares palabras tuvo la tesorera del comité, Sandra Urrieta, quien recordó que ha sido una larga espera para recibir esta buena noticia. “A pesar de que acá no hay muchos terrenos, teníamos uno que estaba casi listo y de un día para otro nos subieron el precio y volvimos atrás, pero finalmente conseguimos este, gracias al dueño que nos conoce y sabe que andamos hace años buscando un lugar para nuestro proyecto. Así que ahora nosotros todos felices con esta buena noticia que estábamos esperando con mucha ilusión”, afirmó.

Tanto las autoridades como los integrantes de los comités Ayelén y Tehuelche se comprometieron a mantener un estrecho contacto que garantice la información actualizada que requieren las familias para seguir avanzando en las etapas que vienen en el camino hacia su anhelada casa propia.