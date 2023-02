En el aniversario 163 de la comuna de Guaitecas, la municipalidad llevó a cabo una ceremonia de reconocimiento para homenajear a distintas personas que con su labor aportan a mejorar la calidad de vida a los habitantes de la comuna austral. Instancia en la que Transportes Aéreos San Rafael, junto a otros, fue destacado por acompañar a la comunidad.

Melinka.- Durante la ceremonia, el alcalde de Guaitecas, Marco Silva Miranda, señaló que “las comunas no solamente se desarrollan y crecen por quienes hacemos el esfuerzo cotidiano de vivir acá, sino que también por quienes generan conectividad. No es solamente querer quedar bien y querer ser populista, es la realidad que nos toca vivir en comunas australes como la nuestra”.

Justamente así es cómo en 1989 nace Transportes Aéreos San Rafael, un emprendimiento familiar que empezó realizando vuelos itinerarios a las localidades más aisladas de la región de Aysén, aquellas que en ausencia de comunicación recaen en el olvido.

Por esta razón es que el jefe comunal manifestó que “creo que el camino hoy es generar esta instancia de reconocimiento de quienes han llevado por décadas una conectividad tan importante como es en esta comuna insular. Y tiene que ver con más allá de generar una empresa y chartear un avión, tiene que ver con un compromiso con esta comuna”.

En tanto, Fredy Meyer, piloto y quien encabeza ahora el emprendimiento familiar, se mostró profundamente agradecido: “No me queda más que agradecer la confianza de ustedes durante tantos años. Créanme que hemos hecho nuestra labor de la mejor forma posible, con todo el amor y el cariño que Dios nos ha dado”.

El alcalde, por su parte, agregó que “me imagino que hoy día no hay una familia en la comuna de las Guaitecas, que no haya sido trasladada por Fredy o por Angie -que no está hoy día con nosotros- o por alguno de sus hermanos”.

Transporte San Rafael está formado por un equipo de personas, cuyas raíces patagónicas les permiten empatizar con la necesidad de una persona que vive en una localidad aislada y que necesita ayuda. Para así, liderados por Fredy Meyer, cada vez que se requiere, se concretara el servicio de ambulancia aérea para los habitantes de la región de Aysén, prácticamente en tiempos récord.

“Siempre hemos requerido de estas estas urgencias médicas, y que han llegado donde nadie llega. Con situaciones adversas, complejas, muchas veces incomprensibles. Pero que siempre ha estado la disposición de poder sacar a algún familiar nuestro y que le han salvado la vida más de alguna vez”, destacó el alcalde Silva.

Son cientos de vuelos, miles de pasajeros trasladados, innumerables anécdotas, décadas de servicio que han permitido salvar vidas y conectar familias de la localidad de Melinka por más de 30 años que ahora son reconocidos.

Al momento de ser homenajeado, Fredy Meyer manifestó que “estamos aquí, una parte de la familia presente, ya tenemos gente que no está con nosotros, como mi padre, como mi hermano, que eran gente que empezó a venir a Melinka cuando se usaba la playa Raya, Bahía Lobos, de ese año que nos une, como familia, con Melinka”.

Una unidad que el alcalde también quiso abordar, señalando que “la verdad que me siento honrado y agradecido de su hijo Enrique, quien pudo convencer a su padre de poder estar hoy día con nosotros. Porque ellos nunca han querido buscar esto. Somos nosotros, los anfitriones de esta comuna, que hoy día busca poder agradecer y homenajear a personas con tan noble labor y tan arriesgada. Por eso esta comuna ha querido homenajear su trayectoria”.

Finalmente, Fredy Meyer nuevamente mostró su profundo agradecimiento a la comunidad, “a los más ancianos y a sus hijos que siempre han confiado en nosotros para sacarlos al liceo, a medicina, lo que sea”.

“Muchas gracias a todos, de parte de la familia Meyer Rosenberg y Transportes San Rafael”, concluyó.