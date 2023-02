El Seremi (s) de Gobierno de Aysén, Alan Espinoza, reforzó hoy el llamado a la ciudadanía a colaborar en la campaña para evitar la propagación del virus de la Influenza Aviar, y llamó a los habitantes de las cuatro provincias de la región a que ante el avistamiento de aves o animales marinos enfermos o muertos no los toquen ni los muevan, y se contacten de inmediato con el SAG o Sernapesca.

Coyhaique.- “Como Gobierno hemos revisado los protocolos de respuesta frente a la situación epidemiológica de este virus que ha ido avanzando en el mundo. Chile ha mantenido activas sus respuestas y también se han realizado numerosas pesquisas para identificar nuevos focos de infección por influenza aviar, evitando que el contagio en animales siga avanzando en la costa chilena”, señaló la autoridad.

El Vocero (s) explicó además que la influenza aviar H5N1 es una enfermedad viral de rápida propagación que afecta principalmente a las aves y que no tiene tratamiento. “Aunque está extendida mayoritariamente en aves silvestres, a la fecha ya existe un caso de contagio interespecie en nuestro país. Se trata de un lobo marino, que dio positivo en Antofagasta, la semana pasada, dijo.

“Ante esto hemos reforzado nuestro trabajo conjunto con SAG, para continuar muestreando casos con sintomatología asociada a influenza aviar. Lo más importante para la ciudadanía es que mantenga distancia de animales marinos varados vivos o muertos”, añadió.

Cabe añadir que los diferentes servicios asociados del agro, así como también los de Salud, han activado un plan de acción conjunto para evitar la diseminación del virus que genera la Influenza Aviar. Las instituciones cuentan con profesionales en todas las regiones y han preparado tanto protocolos de acción conjuntos y autónomos, como también capacitaciones para la toma de muestras, el uso correcto de los elementos de protección personal, y la disposición de las mesas de ayuda para recibir denuncias las 24 hrs.

Finalmente, y para disminuir su avance, vale reiterar que en caso de estar frente a un ave u otra especie que presente signos de enfermedad o esté muerta, no se toque, no se mueva, no se traslade y se reporte inmediatamente al SAG al 223451100 o a Sernapesca al 800 320 032 en caso de ser un lobo marino o pingüino.