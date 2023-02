En el Parque Nacional Queulat, el Seremi (S) de Gobierno y titular de Agricultura en Aysén, Alan Espinoza Ortiz, junto al fiscalizador del Servicio de Salud Aysén, al administrador del Parque y al Jefe de área La Junta CONAF, reforzaron el llamado a la prevención del Virus Hanta entre visitantes de esta Área Silvestre Protegida, que recibe anualmente unas 50 mil personas (2019).

En la actividad el Vocero (S) de Gobierno destacó el trabajo intersectorial que se realiza en Aysén, para evitar contagios con esta enfermedad de origen viral, que se transmite al ser humano desde roedores silvestres como el Oligorizomys longicaudatus (ratón de cola larga, autóctono).

“Este Parque Nacional es uno de los más visitados de la región, cerca de 600 personas ingresan diariamente, muchos de ellos visitantes que recorren nuestra región y a ellos los hemos estado informando respecto de las medidas preventivas contra el Hanta. Como Gobierno es muy importante seguir haciendo un llamado a la prevención para que tengamos una mejor temporada en nuestra querida región de Aysén”, resaltó.

El Virus Hanta o Síndrome Pulmonar por Hantavirus es una enfermedad infecciosa aguda, habitualmente grave, que puede ser mortal. Se caracteriza por fiebre alta en una persona previamente sana, escalofríos, dolor de cabeza (cefalea), dolores osteomusculares y síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos y dolor abdominal). La fiebre, superior a 38.3ºC, se acompaña por dificultad respiratoria sin una causa conocida.

En Aysén 16 organismos públicos integran la mesa intersectorial para la prevención del Virus Hanta, a través de un trabajo liderado por la Delegación Presidencial Regional y coordinado por la Seremi de Salud. En este sentido Daniel Fuentes, fiscalizador de la Seremi de Salud, resaltó la importancia de estas acciones conjuntas para evitar contagios.

“Poder invitar a toda la comunidad a tener la precaución en la utilización de los campings que se encuentren hace mucho tiempo sin ventilar, utilizar de buena manera la superficie, conservar la basura en depósitos que tengan tapa y mantener los alimentos fuera del alcance de los roedores”, indicó.

En tanto desde CONAF, Juan Reyes, Administrador del Parque Nacional Queulat, resaltó la importancia de estas actividades de difusión en las Áreas Silvestres Protegidas de Aysén.

“Siempre estamos informando a los visitantes. El llamado es a seguir cuidando y a seguir disfrutando los espacios naturales”, destacó.

Medidas de Prevención

Algunas medidas de prevención del virus son: ventile por 30 minutos antes de entrar a lugares cerrados por largo tiempo y mantenga ventilado posteriormente, rocíe el suelo y superficies con agua y cloro, luego limpie y barra; mantenga el exterior de casas y bodegas libres de maleza y basura; y tenga bodegas ventiladas y ordenadas, sin materiales de desechos.

Selle y desratice galpones y bodegas. Mantenga los alimentos y agua fuera del alcance de los roedores, almacenándolos siempre en envases herméticos. Evite el ingreso de los roedores a las viviendas tapando los orificios y cavidades por donde puedan entrar. No mate zorros, culebras y lechuzas: le protegen de los roedores.

Medidas preventivas para evitar el contagio para la población general que va a campings y paseos: elija lugares limpios y libres de matorrales y pastizales. Use carpa con piso, cierre y sin agujeros. Guarde alimentos en envases resistentes y cerrados. No deje ollas y utensilios al alcance de los ratones. Camine sólo por senderos habilitados, no se interne entre matorrales y pastizales, no recolecte ni consuma frutos silvestres. Mantenga la basura en recipientes cerrados, si es necesario entiérrela. Beba sólo agua segura (potable, envasada, hervida o desinfectada).