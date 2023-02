Juan Carlos García se reunió con el diputado y un grupo de transportistas, quienes realizaron sus descargos por el mal estado de las rutas.

Coyhaique.- Consciente de la gran preocupación que existe por el mal estado de los caminos en la región, el diputado Miguel Ángel Calisto gestionó una reunión con el Ministro de Obras Públicas, juan Carlos García, instancia en la que participaron transportistas de distintas localidades de la región y donde la autoridad nacional comprometió la implementación de un plan de mantención y mejoramiento de caminos con miras a enfrentar el invierno.

En la reunión, que se realizó este domingo vía zoom, la autoridad nacional escuchó atentamente los descargos de los transportistas por el mal estado de las rutas, lo que les ha generado diversos problemas para poder realizar su trabajo de buena forma.

En su intervención al final de la reunión, el Ministro García señaló que “yo me comprometo y voy a ver directamente con la gente de la dirección de vialidad de Santiago cuales son las herramientas para poder tener un plan de mantención de invierno de los caminos de la región de Aysén, es algo que voy a ver a partir de esta semana, de manera de poder volver a juntarnos por esto”.

“Yo pretendo ir para la región, no tengo una fecha específica, pero no debemos condicionar este plan a mi ida. Voy a empezar a avanzar inmediatamente en tener un plan con estrategia clara para que podamos sortear de la mejor manera la situación para que se pueda circular y vayamos mejorando progresivamente la situación de los caminos”, señaló el Ministro.

El titular de la Cartera aseguró que “creo que es importante que no sea solamente esta reunión la que tengamos, sino que tengamos además una próxima para que yo pueda empezar a plantearles algunas estrategias para este invierno, porque la urgencia la tienen ahora. Voy a llamar a los equipos de la Dirección de Vialidad, también acá en Santiago, para ir definiendo la mejor estrategia para ello”.

La autoridad nacional recalcó que “lo que están planteando ustedes es de suma urgencia, y tenemos que tener una respuesta de suma urgencia. Tenemos que tener una estrategia para este invierno que conozcamos todos, yo conozco bien la región por tierra y se lo malo que están los caminos, una estrategia que nos permita sortear este invierno e ir poco a poco mejorando las condiciones. Mientras no se pavimente, sin duda ese camino requiere una conservación especial”.

Por su parte, el diputado Calisto valoró la disposición del Ministro, asegurando que “escuchó atentamente a los transportistas y creo que comprendió la urgencia que tenemos por mejorar el estado de las rutas. Él se comprometió a la implementación de un plan de mantención de caminos y esperamos poder reunirnos prontamente para saber en detalle esta propuesta, la que venimos solicitando hace bastante tiempo”.

Los descargos de los transportistas

Lo planteado en la reunión por los transportistas presentes fue fundamental para que el Ministro comprendiera la urgencia de la problemática aysenina. Erika Sánchez, transportista de la zona norte de la región, indicó que “este es un problema que viene desde hace mucho tiempo. Esta es una ruta que tenemos que hacer todas las semanas y cada vez está peor. Hemos pasado tres días intentando subir el Queulat y no ha llegado ninguna ayuda. La empresa que estuvo el año pasado, tenía gente con pala. No puede ser que una empresa que presta un servicio no tenga maquinaria. Nosotros pagamos los platos rotos de una mala fiscalización y un mal convenio con las empresas. Nosotros acá pagamos los impuestos más altos, y mínimo que tengamos una ruta decente”.

Jaime Melo, transportista de la zona norte de Aysén, indicó que “en este mes tengo buses que han andado mil kilómetros por ese camino. Yo no se si el Seremi ha andado en su vehículo en ese camino. Con esto además le mostramos una imagen terrible al turista. Hay una gestión que no demuestra interés, despreocupada. Este ha sido el peor año en los 25 que llevo trabajando en la carretera. El camino está destruido”.

Por su parte, Claudio Manzur, transportista de Cochrane ahondó en la mala gestión local, asegurando que “la falta de atención a los problemas que plantea la comunidad ha sido la tónica de esta administración. Nosotros nos hemos encontrado con todos los seremis en general, que usan la técnica de la indiferencia. Nosotros siempre hemos sido respetuosos para plantear nuestros problemas, que son demandas que nacen también desde el sentir de la comunidad”.

Sebastián Ruiz tiene buses de Coyhaique a Cochrane. Según él “ya estamos aburridos, esto ya no da para más. Dan ganas de cerrar, porque el deterioro de las máquinas, el gasto en repuestos y la pérdida de tiempo hacen la situación casi insostenible. El Seremi jamás ha dado la cara, las personas que él envía nos dan puras aspirinas. Desde noviembre del 2020 ha subido en un 100% el combustible, como también los repuestos. Nosotros hemos mantenido los precios de los pasajes, porque tampoco queremos transmitirles la culpa a los pasajeros. Mi inquietud es qué va a pasar en invierno con estos caminos que están tan malos”.

El Ministro, el diputado y los transportistas quedaron de reunirse en algunos días más para conocer los avances en la implementación de este plan, instancia que incluso podría ser en terreno en la región ante una posible nueva visita de la nueva autoridad nacional.