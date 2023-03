Como una oportunidad de trabajo en terreno muy necesaria y positiva calificó la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Paulina Ruz Delfín, la reciente visita que realizó junto a su equipo técnico a la ciudad de Chile Chico, oportunidad donde se reunió con autoridades y vecinos y donde pudo conocer en detalle los avances en la ejecución de obras sectoriales y en el trabajo que se viene desarrollando con varios comités habitacionales de la comuna.

Todas las actividades se desarrollaron en conjunto con el Delegado Presidencial de la provincia General Carrera, Cristóbal Barceló, destacando la visita a la vivienda de la Señora Érica Jara, quien fue beneficiada el año pasado con un subsidio del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, a través el cual ella pudo concretar el mejoramiento de su vivienda.

Precisó la Seremi Paulina Ruz que se trata de un revestimiento de la casa con estándar PDA, con un aporte estatal de 360 UF, o sea más de 12 millones de pesos, siendo uno de los primeros casos en la comuna que obtuvo dicho beneficio, mejorando con ello sustancialmente su calidad de vida. “Desde la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Aysén seguimos trabajando para descentralizar los beneficios en las 10 comunas de la región, lo cual implica en el contexto de nuestro Plan de Emergencia Habitacional, realizar durante 2023 diversos llamados, ya sea de carácter nacional o de carácter especial regional para la obtención de beneficios en los distintos programas con los que contamos. Hoy pudimos comprobar una vez más el profundo y positivo cambio que se logra con estos proyectos, pudimos ver cómo se mejora la vivienda, pero sobre todo la calidad de vida de la familia. Ese es el gran objetivo de nuestro Gobierno y vamos a seguir trabajando con mucha fuerza para cumplirlo”, afirmó.

La más feliz con el resultado era sin duda la propietaria, Erica Jara Escobar, quien ha vivido en Chile Chico toda su vida y esperaba con ansias el apoyo para mejorar las condiciones de su vivienda. “Es un sueño, les juro que esto es un sueño hecho realidad, o sea sin estos recursos yo no habría podido hacer casi nada. Esto a mí me cambia la vida en el sentido que es una casa que va a estar térmica total y te cambia la vida porque me reformaron mi casa completa”, manifestó.

La Señora Érica recordó también que es viuda y vive con su hijo de 12 años, por lo que la tranquilidad y seguridad para el futuro son muy importantes. “Postulé en Serviu, lo intenté varias veces porque no resultaba por diversas razones, no calificaba, hasta que en un momento me dijeron acá usted puede postular, tiene que tener este ahorro, tener esta documentación y postular. Así lo hice y salí beneficiada. Los arreglos fueron muy rápidos y en un par de semanas estaba todo listo, el revestimiento exterior completo, ventanas termopanel, cambiaron las puertas, colocaron ventilación y cambiaron todas las ventanas, aunque mi casa es de segundo piso”, detalló con satisfacción la feliz propietaria.

Tras visitar algunas obras que ejecuta el sector en Chile Chico, la Seremi de Vivienda se reunió con dirigentes de comités que trabajan para obtener su casa propia, reiterando junto al Delegado Provincial la disposición de mantener un contacto directo con las directivas para ir monitoreando los avances que presenta cada grupo en su camino hacia la anhelada solución habitacional.